برای افتخار آفرینی و جهانی شدن ایران تلاش کنید

به گزارش خبرگزاری مهر، علی کفاشیان در این بازدید که عصر چهارشنبه برگزار شد خطاب به ملی پوشان فوتبال ساحلی ایران گفت: برای کسب افتخار و جهانی شدن به امارات بروید و تلاش کنید فوتبال ساحلی را به جام جهانی برسانید.

در این دیدار علی رضا علی رئیس کمیته فوتبال ساحلی فدراسیون فوتبال نیز گفت: فدراسیون فوتبال در این مدت که از تشکیل تیم ملی ساحلی گذشته برای این تیم زحمات بسیاری کشیده اما لازم می بینم از همه بخشهای فدراسیون به خصوص روابط عمومی و روابط بین الملل تشکر کنم و از هماهنگی های آقایان تاج، نبی و کلیه بخشهای فدراسیون تقدیر کنم. امیدوارم با درخشش در این رقابتها و صعود به جام جهانی پاسخ زحمات و تلاشهای فدراسیون را بدهیم و دل مردم ایران را شاد کنیم.

مسابقات فوتبال ساحلی قهرمانی آسیا و انتخابی جام جهانی 2009 طی روزهای 13 لغایت 19 آبان ماه جاری با شرکت 8 تیم بحرین، چین، استرالیا، ازبکستان، عمان، ژاپن و ایران به میزبانی شهر دبی امارات برگزار خواهد شد و تیم ملی کشورمان روز پنج شنبه 14 آبان ماه با 13 بازیکن عازم این رقابتها خواهد شد.

