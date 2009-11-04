  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۳ آبان ۱۳۸۸، ۲۰:۵۷

کفاشیان در تمرین تیم ساحلی/

برای افتخار آفرینی و جهانی شدن ایران تلاش کنید

برای افتخار آفرینی و جهانی شدن ایران تلاش کنید

رئیس فدراسیون فوتبال با حضور در محل تمرینات تیم ملی فوتبال ساحلی از آنها خواست برای جهانی شدن این رشته تلاش کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی کفاشیان در این بازدید که عصر چهارشنبه برگزار شد خطاب به ملی پوشان فوتبال ساحلی ایران گفت: برای کسب افتخار و جهانی شدن به امارات بروید و تلاش کنید فوتبال ساحلی را به جام جهانی برسانید.

در این دیدار علی رضا علی رئیس کمیته فوتبال ساحلی فدراسیون فوتبال نیز گفت: فدراسیون فوتبال در این مدت که از تشکیل تیم ملی ساحلی گذشته برای این تیم زحمات بسیاری کشیده اما لازم می بینم از همه بخشهای فدراسیون به خصوص روابط عمومی و روابط بین الملل تشکر کنم و از هماهنگی های آقایان تاج، نبی و کلیه بخشهای فدراسیون تقدیر کنم. امیدوارم با درخشش در این رقابتها و صعود به جام جهانی پاسخ زحمات و تلاشهای فدراسیون را بدهیم و دل مردم ایران را شاد کنیم.

مسابقات فوتبال ساحلی قهرمانی آسیا و انتخابی جام جهانی 2009 طی روزهای 13 لغایت 19 آبان ماه جاری با شرکت 8 تیم بحرین، چین، استرالیا، ازبکستان، عمان، ژاپن و ایران به میزبانی شهر دبی امارات برگزار خواهد شد و تیم ملی کشورمان روز پنج شنبه 14 آبان ماه با 13 بازیکن عازم این رقابتها خواهد شد.

کد مطلب 977366

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه