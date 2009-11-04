حمله اوباش به اتومبیل دکتر مرندی در حاشیه مراسم 13 آبان

دکتر سید علیرضا مرندی در گفتگو با مهر درباره حادثه ای که برای وی در جریان مراسم 13 آبان امروز اتفاق افتاد ، افزود: در خیابان سرافراز نزدیک خیابان مطهری سوار اتومبیلم بودم اما به دلیل ترافیک سنگین به کندی حرکت می کردم. البته من در داخل ماشین مشغول تهیه یک متن سخنرانی بودم و به همین دلیل سرم را پایین گرفته بودم که همین امر باعث می شد به آسانی شناسایی نشوم.

وی با بیان اینکه به دلیل ترافیک سنگین توسط گروهی اغتشاشگر شناسایی شده است ، اضافه کرد: افراد اغتشاشگر با شعارهایی به طرز وحشیانه به سمت اتومبیل من حمله ور شده و خساراتی به آن وارد کردند. به طوری که سقف آن سوراخ و شیشه های آن شکسته است.

این نماینده مجلس ادامه داد: عده ای این گروه را از این عمل وحشیانه منع می کردند و حتی راننده من به آنها گفت راننده آژانس و اتومبیل متعلق به وی است اما آنها به وحشی گری خود ادامه دادند.

مرندی افزود: در یک برهه زمانی تعدادی موتورسیکلت نیروهای مسلح به سمت ماشین من آمدند و گفتند که من را اسکورت می کنند. پس از رفتن این نیروها دوباره به سمت اتومبیل من حمله شد تا اینکه وارد مطهری شدم و به دلیل کاهش ترافیک به وسط خیابان حرکت کردیم که در آنجا متوجه فیلم برداری این اغتشاشگران شدم.

نماینده مردم تهران در مجلس اضافه کرد: وارد بزرگراه مدرس هم که شدم یکی دو اتومبیل که مربوط به اغتشاشگران بود از کنار اتومبیل من رد شدند و شعارهایی می دادند که این موضوع تا بزرگراه صدر ادامه یافت.

وی ادامه داد: من قصد حضور در مطب را داشتم اما به دلیل جریان پیش آمده و خوف اینکه مبادا تا آنجا مرا همراهی کنند راهی منزل شدم. البته با آقای ابوترابی و باهنر تماس گرفتم و موضوع را با آنها در میان گذاشتم.