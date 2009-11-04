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۱۳ آبان ۱۳۸۸، ۲۲:۰۳

در گفتگو با مهر مطرح شد:

حمله اوباش به اتومبیل دکتر مرندی در حاشیه مراسم 13 آبان

حمله اوباش به اتومبیل دکتر مرندی در حاشیه مراسم 13 آبان

نماینده مردم تهران در مجلس جریان حمله عده ای از اوباش به اتومبیلش در حاشیه مراسم 13 آبان امروز را تشریح کرد و گفت: تنها به دلیل اینکه احتمال می دادم باز هم از سوی این گروه اندک و اعتشاشگر مظلوم نمایی صورت گیرد ، واقعیت جریان حمله به اتومبیل خود را بازگو می کنم.

دکتر سید علیرضا مرندی در گفتگو با مهر درباره حادثه ای که برای وی در جریان مراسم 13 آبان امروز اتفاق افتاد ، افزود: در خیابان سرافراز نزدیک خیابان مطهری سوار اتومبیلم بودم اما به دلیل ترافیک سنگین به کندی حرکت می کردم. البته من در داخل ماشین مشغول تهیه یک متن سخنرانی بودم و به همین دلیل سرم را پایین گرفته بودم که همین امر باعث می شد به آسانی شناسایی نشوم.

وی با بیان اینکه به دلیل ترافیک سنگین توسط گروهی اغتشاشگر شناسایی شده است ، اضافه کرد: افراد اغتشاشگر با شعارهایی به طرز وحشیانه به سمت اتومبیل من حمله ور شده و خساراتی به آن وارد کردند. به طوری که سقف آن سوراخ و شیشه های آن شکسته است.

این نماینده مجلس ادامه داد:  عده ای این گروه را از این عمل وحشیانه منع می کردند و حتی راننده من به آنها گفت راننده آژانس و اتومبیل متعلق به وی است اما آنها به وحشی گری خود ادامه دادند.

مرندی افزود: در یک برهه زمانی تعدادی موتورسیکلت نیروهای مسلح به سمت ماشین من آمدند و گفتند که من را اسکورت می کنند. پس از رفتن این نیروها دوباره به سمت اتومبیل من حمله شد تا اینکه وارد مطهری شدم و به دلیل کاهش ترافیک به وسط خیابان حرکت کردیم که در آنجا متوجه فیلم برداری این اغتشاشگران شدم.

نماینده مردم تهران در مجلس اضافه کرد: وارد بزرگراه مدرس هم که شدم یکی دو اتومبیل که مربوط به اغتشاشگران بود از کنار اتومبیل من رد شدند و شعارهایی می دادند که این موضوع تا بزرگراه صدر ادامه یافت.

وی ادامه داد: من قصد حضور در مطب را داشتم اما به دلیل جریان پیش آمده و خوف اینکه مبادا تا آنجا مرا همراهی کنند راهی منزل شدم. البته با آقای ابوترابی و باهنر تماس گرفتم و موضوع را با آنها در میان گذاشتم.

کد مطلب 977371

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