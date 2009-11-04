لاریجانی دقایقی پیش عازم کاظمین شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به عراق، علی لاریجانی در اولین روز سفر خود با ایاد السامرایی رئیس مجلس عراق، رهبران فراکسیونهای سیاسی پارلمان عراق و اعضای گروه دوستی پارلمانی ایران و عراق درخصوص مسائل منطقه ای و دوجانبه دیدار و گفتگو کرد.

وی در پایان برنامه های کاری اولین روز سفر خود و بعد از نشست خبری با خبرنگاران، برای زیارت قبر مطهر امام موسی بن جعفر (ع) عازم کاظمین شد.

لاریجانی در مدت اقامت خود در عراق روز جمعه نیز در کاظمین حضور خواهد یافت.

زیارت مزار امیرالمومنین (ع) در نجف اشرف و زیارت قبور امام حسین(ع) و دیگر شهدای کربلا در برنامه رئیس مجلس و هیئت همراه در مدت اقامت در کشور عراق قرار دارد.