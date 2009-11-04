  1. سیاست
  2. سایر
۱۳ آبان ۱۳۸۸، ۲۱:۴۸

در پایان اولین روز سفر/

لاریجانی دقایقی پیش عازم کاظمین شد

لاریجانی دقایقی پیش عازم کاظمین شد

علی لاریجانی پس از پایان برنامه های کاری خود در سفر به عراق دقایقی پیش به منظور زیارت حرم متبرک امام موسی بن جعفر (ع) عازم کاظمین شد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به عراق، علی لاریجانی در اولین روز سفر خود با ایاد السامرایی رئیس مجلس عراق، رهبران فراکسیونهای سیاسی پارلمان عراق و اعضای گروه دوستی پارلمانی ایران و عراق درخصوص مسائل منطقه ای و دوجانبه دیدار و گفتگو کرد.

وی در پایان برنامه های کاری اولین روز سفر خود و بعد از نشست خبری با خبرنگاران، برای زیارت قبر مطهر امام موسی بن جعفر (ع) عازم کاظمین شد.

لاریجانی در مدت اقامت خود در عراق روز جمعه نیز در کاظمین حضور خواهد یافت.

زیارت مزار امیرالمومنین (ع) در نجف اشرف و زیارت قبور امام حسین(ع) و دیگر شهدای کربلا در برنامه رئیس مجلس و هیئت همراه در مدت اقامت در کشور عراق قرار دارد.

کد مطلب 977372

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها