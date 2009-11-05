4 هزار زائر دیگر امروز وارد مدینه می شوند

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مدینه منوره، این زائران ایرانی که تعدادشان 3916 نفر است از شهرهای تهران، اصفهان، زاهدان، اردبیل و مشهد هستند که با یازده پرواز ایرانی و سعودی وارد مدینه منوره می شوند.

زائران مذکور در قالب 38 کاروان هستند که به ترتیب 16 کاروان با 1696 زائر از تهران، 2 کاروان با 284 زائر از اصفهان، 6 کاروان با 624 زائر از زاهدان، 4 کاروان با 428 زائر از اردبیل و 10 کاروان با 884 زائر از مشهد به مدینه وارد خواهند شد.

همچنین از مجموع یازده پرواز مذکور چهار پرواز از تهران، یک پرواز از اصفهان، دو پرواز از زاهدان، دو پرواز از اردبیل و دو پرواز از مشهد است که از این تعداد 6 پرواز با هواپیمایی سعودی و پنج پرواز با شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی انجام خواهد شد.

با انجام شدن این پروازها که از ورود آنها به مدینه از ساعت 17/7 صبح اغاز و تا15/2 بامداد جمعه ادامه خواهد یافت تعداد زائرانی که با پروازهای رور پنجشنبه به مدینه وارد شوند تعداد زائران ایرانی در مدینه به 16704 نفر خواهد رسید.

امسال افزون بر 60 هزار زائر ایرانی به حج مشرف خواهند شد که 45 هزار نفر آنان به عنوان مدینه اول پیش از مراسم حج و 15 هزار نفر دیگر پس از مراسم حج از مکه وارد مدینه می شوند.