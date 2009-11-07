طرح مشاوره ژنتیک در آذربایجان غربی اجرایی می شود

علیرضا زاوشتی در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه گفت: کاهش بیماریهای معلولیت زای ژنتیک، شناخت هر چه بیشتر وضعیت موجود از لحاظ بیماریهای ژنتیکی، فراهم کردن امکانات مشاوره پزشکی ژنتیک و کاهش هزینه های تولد و نگهداری معلولان ناشی از اختلالات ژنتیک از اهداف اجرای این طرح است.

وی با بیان اینکه 200 میلیون ریال برای اجرای این طرح در سال جاری اختصاص یافته است، بیان داشت: در فاز اول این طرح که تا پایان سال جاری اجرا خواهد شد 20 درصد خانواده های دارای دو فرزند معلول تحت پوشش این طرح قرار خواهند گرفت.

معاون پیشگیری بهزیستی آذربایجان غربی همچنین از برگزاری دوره آموزش ژنتیک در استان تا پایان امسال خبر داد و خاطرنشان کرد: این دوره آموزشی برای متقاضیان منطقه شمال غرب کشور در ارومیه برگزار می شود که در پایان دوره به نفرات پذیرفته شده در آزمون مجوز مشاوره ژنتیک صادر خواهد شد.

زاوشتی خاطرنشان کرد: هم اکنون شش مرکز مشاوره ژنتیک فعال در سطح استان فعال هستند.

بیماری های معلولیت زای ژنتیک باید کاهش یابد

وی در ادامه مشاوره ژنتیک را ساده ترین و بهترین راه پیشگیری از بروز اختلالات ژنتیکی و ارثی دانست و افزود: بروز اختلالات ژنتیکی در اکثر موارد منجر به فشارهای بهداشتی، روانی و اقتصادی بر فرد معلول، خانواده و جامعه می شود.

معاون پیشگیری بهزیستی آذربایجان غربی بهترین زمان برای انجام مشاوره ژنتیک، را قبل از ازدواج، قبل از بارداری، در زمان بارداری یا بعد از تولد اولین فرزند ناهنجار عنوان کرد و افزود: هدف در مشاوره ژنتیک رسیدن به تشخیص اختلال ارثی و ژنتیک است که مستلزم تهیه تاریخچه خانوادگی، رسم شجره نامه، بررسی پرونده های بیمارستانی بیمار، بازبینی تاریخچه بارداری مادر و در نهایت معاینه فرد بیمار و در خواست آزمایشات کلینیکی و پارکلینیکی است.