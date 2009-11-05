حج آزمونی سخت برای زائران و کارگزاران است

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مدینه منوره ، حجت الاسلام محمد محمدی ری شهری چهارشنبه شب در نشست کارگزاران حج در مدینه منوره با بیان روایتی در خصوص مراسم حج و سختیهای آن تاکید کرد : این امتحان برای همه ماست و هر کس که قدم در راه حج می گذارد در این آزمایش شرکت می کند.

وی مقبولیت حج را در رسیدن زائران به تواضع و خشوع و دور شدن از خودپرستی و منیت عنوان کرد و اظهار داشت : در پایان این مناسک در صورتی که فرد به تواضع و خشوع برسد و منیت از او دور شود و خداوند جای منیتها را بگیرد حج قبول خواهد شد.

ری شهری موفقیت در آزمون بزرگ حج را در گرو سه اصل کار فکری، کار عملی و استعانت از خدا دانست و گفت : کارگزاران حج نخست باید تمام توان فکری خود را برای انجام کار بهتر بکار گیرند و زائران نیز تمام فکر را جمع کرده و از این فرصت چند هفته ای به خوبی استفاده کنند سپس تمام توان عملی را به کار گیریم و زائران نیز در این فرصت به خودسازی اخلاقی خود بپردازند که این دو اصل با استمداد از خداوند تحقق خواهد یافت.

سرپرست حجاج ایرانی خطاب به هموطنان زائران نیز اظهارداشت : زائران ایرانی که سالها برای شرکت در مناسک حج درانتظار ماندند مبادا با توجه به سختیهای این آزمون از برکات حج محروم شوند.

وی همچنین با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری بر ضرورت افزایش بصیرت زائران تاکید کرد .