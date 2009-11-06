تقویم ورزشی

گزارش خبرنگار مهر، امروز جمعه پانزدهم آبانماه سال 1388 هجری شمسی مصادف است با هجدهم ذی القعده سال 1430 هجری قمری و برابر است با ششم نوامبر سال 2009 میلادی.
- هفته شانزدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:
* پاس همدان - سایپا کرج، ساعت 14:15، ورزشگاه قدس همدان
* پیکان قزوین - سپاهان اصفهان، ساعت 14:15، ورزشگاه شهید رجایی قزوین
* صبای قم - ملوان انزلی، ساعت 14:15، ورزشگاه یادگار امام (ره) قم
* استقلال اهواز - تراکتورسازی تبریز، ساعت 16:30، ورزشگاه تختی اهواز
- هفته پنجم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاههای کشور امروز با برگزاری مسابقات گروه "الف" به شرح زیر به پایان می رسد:
* مس رفسنجان - اتکا گرگان، ساعت 14:30، ورزشگاه شهدا نوش آباد رفسنجان
* صنعت نفت آبادان - ایرانجوان بوشهر، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی آبادان
* پیام مخابرات شیراز - تربیت یزد، ساعت 14:30، ورزشگاه حافظیه شیراز
* شهرداری تبریز - شهرداری بندرعباس، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی تبریز
* سپاهان نوین اصفهان - شاهین اهواز، ساعت 14:30، ورزشگاه صفائیه اصفهان
* کاوه تهران - شموشک نوشهر، ساعت 14:30، ورزشگاه برق تهران
* پیام مشهد - داماش لرستان، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی مشهد
- مسابقات بازیهای داخل سالن آسیا امروز هم در ویتنام پیگیری می شود.
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