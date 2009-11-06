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۱۵ آبان ۱۳۸۸، ۹:۲۲

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: پیگیری هفته شانزدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور و همچنین برگزاری مسابقات بازی‌های داخل سالن آسیا از اهم رویدادهای ورزشی امروز است.

گزارش خبرنگار مهر، امروز جمعه پانزدهم آبانماه سال 1388 هجری شمسی مصادف است با هجدهم ذی القعده سال 1430 هجری قمری و برابر است با ششم نوامبر سال 2009 میلادی.

- هفته شانزدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:
* پاس همدان - سایپا کرج، ساعت 14:15، ورزشگاه قدس همدان
* پیکان قزوین - سپاهان اصفهان، ساعت 14:15، ورزشگاه شهید رجایی قزوین
* صبای قم - ملوان انزلی، ساعت 14:15، ورزشگاه یادگار امام (ره) قم
* استقلال اهواز - تراکتورسازی تبریز، ساعت 16:30، ورزشگاه تختی اهواز

- هفته پنجم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری مسابقات گروه "الف" به شرح زیر به پایان می رسد:
* مس رفسنجان - اتکا گرگان، ساعت 14:30، ورزشگاه شهدا نوش آباد رفسنجان
* صنعت نفت آبادان - ایرانجوان بوشهر، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی آبادان
* پیام مخابرات شیراز - تربیت یزد، ساعت 14:30، ورزشگاه حافظیه شیراز
* شهرداری تبریز - شهرداری بندرعباس، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی تبریز
* سپاهان نوین اصفهان - شاهین اهواز، ساعت 14:30، ورزشگاه صفائیه اصفهان
* کاوه تهران - شموشک نوشهر، ساعت 14:30، ورزشگاه برق تهران
* پیام مشهد - داماش لرستان، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی مشهد

- مسابقات بازی‌های داخل سالن آسیا امروز هم در ویتنام پیگیری می شود.

کد مطلب 977387

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