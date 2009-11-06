تقویم ورزشی

گزارش خبرنگار مهر، امروز جمعه پانزدهم آبانماه سال 1388 هجری شمسی مصادف است با هجدهم ذی القعده سال 1430 هجری قمری و برابر است با ششم نوامبر سال 2009 میلادی.

- هفته شانزدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:

* پاس همدان - سایپا کرج، ساعت 14:15، ورزشگاه قدس همدان

* پیکان قزوین - سپاهان اصفهان، ساعت 14:15، ورزشگاه شهید رجایی قزوین

* صبای قم - ملوان انزلی، ساعت 14:15، ورزشگاه یادگار امام (ره) قم

* استقلال اهواز - تراکتورسازی تبریز، ساعت 16:30، ورزشگاه تختی اهواز

- هفته پنجم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری مسابقات گروه "الف" به شرح زیر به پایان می رسد:

* مس رفسنجان - اتکا گرگان، ساعت 14:30، ورزشگاه شهدا نوش آباد رفسنجان

* صنعت نفت آبادان - ایرانجوان بوشهر، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی آبادان

* پیام مخابرات شیراز - تربیت یزد، ساعت 14:30، ورزشگاه حافظیه شیراز

* شهرداری تبریز - شهرداری بندرعباس، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی تبریز

* سپاهان نوین اصفهان - شاهین اهواز، ساعت 14:30، ورزشگاه صفائیه اصفهان

* کاوه تهران - شموشک نوشهر، ساعت 14:30، ورزشگاه برق تهران

* پیام مشهد - داماش لرستان، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی مشهد

- مسابقات بازی‌های داخل سالن آسیا امروز هم در ویتنام پیگیری می شود.