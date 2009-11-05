465 اثر تاریخی گلستان ثبت ملی نشده است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، فریدون فعالی صبح پنجشنبه به خبرنگاران در گرگان افزود: درحال حاضر برنامه ریزی برای ثبت 65 اثر جدید در دست اقدام بوده و کارهای مقدماتی ثبت این آثار و پرونده های لازم در این حوزه تشکیل شده است.

وی به اقدامات این سازمان در زمینه مرمت آثار تاریخی استان اشاره و خاطرنشان کرد: امامزاده نور که 12 سال فقط داربست برای مرمت آن نصب بود، اکنون احیا و مرمت شد.

به گفته فعالی هر چه اعتبار برای بازسازی و مرمت آثار تاریخی هزینه شود، باز جای کار دارد و در حال حاضر قدمهای خوبی بری احیا و مرمت آثار تاریخی استان برداشته شده است.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان بیان داشت: مرمت سردرب پادگان گرگان با یک میلیارد ریال اعتبار، مرمت خانه امیر لطیفی با 1.5 میلیارد ریال، خانه باقری با دو میلیارد ریال اعتبار و بافت تاریخی گرگان با یک میلیارد ریال اعتبار از جمله اقدامات است.

وی یادآورشد: با توجه به گستردگی کار میراث فرهنگی، این سازمان به تنهایی نمی تواند متولی این بخش باشد و بخشهای مختلف برای حفاظت از این آثار تاریخی باید همکاری و تلاش کنند.