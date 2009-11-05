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۱۴ آبان ۱۳۸۸، ۱۵:۱۴

465 اثر تاریخی گلستان ثبت ملی نشده است

465 اثر تاریخی گلستان ثبت ملی نشده است

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گرشگری گلستان گفت: تاکنون فقط 385 اثر تاریخی از مجموع 850 اثر قابل ثبت در فهرست ملی در این استان ثبت ملی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، فریدون فعالی صبح پنجشنبه به خبرنگاران در گرگان افزود: درحال حاضر برنامه ریزی برای ثبت 65 اثر جدید در دست اقدام بوده و کارهای مقدماتی ثبت این آثار و پرونده های لازم در این حوزه تشکیل شده است.

وی به اقدامات این سازمان در زمینه مرمت آثار تاریخی استان اشاره و خاطرنشان کرد: امامزاده نور که 12 سال فقط داربست برای مرمت آن نصب بود، اکنون احیا و مرمت شد.

به گفته فعالی هر چه اعتبار برای بازسازی و مرمت آثار تاریخی هزینه شود، باز جای کار دارد و در حال حاضر قدمهای خوبی بری احیا و مرمت آثار تاریخی استان برداشته شده است.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان بیان داشت: مرمت سردرب پادگان گرگان با یک میلیارد ریال اعتبار، مرمت خانه امیر لطیفی با 1.5 میلیارد ریال، خانه باقری با دو میلیارد ریال اعتبار و بافت تاریخی گرگان با یک میلیارد ریال اعتبار از جمله اقدامات است.

وی یادآورشد: با توجه به گستردگی کار میراث فرهنگی، این سازمان به تنهایی نمی تواند متولی این بخش باشد و بخشهای مختلف برای حفاظت از این آثار تاریخی باید همکاری و تلاش کنند.

کد مطلب 977391

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