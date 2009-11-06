حجاج حامل مواد مخدر ممنوع الخروج می شوند/ دستگیری 160 زائر

سردار حمیدرضا حسین آبادی در حاشیه سفر خود به استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر از نصب دستگاههای بادی اسکنر در فرودگاههای کشور توسط این پلیس خبر داد و گفت: برای نصب و راه اندازی هردستگاه یک میلیارد و 700 میلیون ریال تاکنون هزینه شده است که این هزینه ها برای پلیس بسیار سنگین است .

وی افزود: یکی از اقدامات پلیس در سال جاری برخورد شدید با حجاج و زوار حامل مواد مخدر است که در صورت مشاهده شدیدترین برخوردها با این افراد اعمال می شود .

حسین آبادی خاطرنشان کرد: اگر در مبادی خروجی کشور زوار خاطی شناسایی و از سفر محروم شوند به این ترتیب شاهد دستگیری اتباع ایرانی توسط دولت عربستان نیستیم زیرا در مواردی شاهد بوده ایم به خاطر یک فرد حامل مواد مخدر، کاروانهای حجاج را مشکل مواجه کرده اند و دولت عربستان برخورد ناپسندی با حجاج حامل مواد مخدر دارد .

وی افزود: برای حجاج ما زیبنده نیست که مواد مخدر با خود همراه داشته باشند و این موضوع امسال جدی ‌تر از سال‌های گذشته بررسی می‌شود .

حسین آبادی عنوان کرد: طی امسال 160 نفر از اتباع ایرانی که به حج عمره مشرف شده‌ بودند، بنا به دلیل همراه داشتن مواد مخدر توسط پلیس عربستان دستگیر و به زندان‌های این کشور معرفی شدند .

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا در خصوص اقدامات انجام شده در مرز بین المللی مهران گفت: اقدامات خوبی از لحاظ تجهیز امکانات و نیرو در مرز انجام شده و با تقویت ایست و بازرسیها، آموزش همگانی و استفاده از سگهای مواد یاب کاهش چشمگیری را در حمل و توزیع مواد مخدر در این منطقه شاهد هستیم .

رئیس پلیس فرودگاههای کشور نیز روز ششم آبان ماه در در جمع خبرنگاران در شیراز از برخورد جدی با زائران مختلف خبر داده و گفته بود: از حمل هر گونه مواد قاچاق بخصوص مواد مخدر در فرودگاهها جلوگیری و با عاملان آن به شدت برخورد خواهد شد.

سردار سرتیپ نبی الله حیدری تصریح کرده بود که مسافران ایرانی در مسافرت های خارج از کشور بویژه سفر معنوی و فریضه الهی حج به عنوان سفیران جمهوری اسلامی ایران به دقت مورد توجه هستند و ضمن اینکه پلیس فرودگاههای کشور به شدت و با دقت همه حرکات مشکوک را زیر نظر دارد از سوی پلیس عربستان نیز با جدیت و شدت با این موضوع برخورد می شود.

در سفر حج تمتع امسال، 61 هزار نفر از حجاج به مکه مکرمه مشرف می شوند. سال گذشته شش کیلو و 474 گرم تریاک و شیره تریاک از 327 نفر از حجاج تمتع کشف شد که 89 نفر آنان زن بودند.

در سفر حج عمره امسال نیز که 761 هزار و 687 نفر به عربستان عزیمت کردند 13 کیلو و 284 گرم انواع مواد مخدر از هزار و 116 زائر کشف شد که 272 نفر آنان زن بودند.

سال گذشته به رغم تلاش پلیس فرودگاههای کشور پلیس، عربستان حمل کنندگان مواد مخدر که تعداد آنان 160 نفر بود به هفت تا 15 سال زندان محکوم کرد.

امسال نیز 16 میلیون و 700 هزار نفر از فرودگاههای کشور با 135 هزار و 780 پرواز مسافرت کردند که در این مدت 10 میلیارد ریال کالای قاچاق از مسافران کشف و ضبط شد.

پلیس مبارزه با مواد مخدر ایران از امسال به منظور جلوگیری از این قبیل تخلفات زائران از دستگاههای بادی اسکنرکه پیش از این در فرودگاههای اروپایی و آمریکایی به کار گرفته شده اند، استفاده می کنند تا جلوی خروج مسافرانی که احتمالا مواد مخدر را بلعیده اند را بگیرد.