جری کوهن از نظریه‌پردازان اقتصاد سیاسی بین‌الملل و استاد دانشگاه کالیفرنیاست. کتاب اخیر او "تاریخ اندیشه در اقتصاد سیاسی بین‌الملل" است. حوزه تخصصی کوهن اقتصاد سیاسی بین‌الملل است از اینرو تحلیلهای او مبتنی بر این رویکرد است.

جری کوهن معتقد است که کاهش تکثرگرایی در رویکرد غالب اقتصاد سیاسی بین‌الملل رویکردی آمریکایی است می‌تواند بزرگترین معضل در نظریه‌پردازی روابط بین‌الملل باشد.

حوزه اقتصاد سیاسی بین‌الملل از دهه 60 میلادی مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته است. علت این توجه این بوده که برخی اندیشمندان معتقد بودند رویکردهای سنتی توان پاسخگویی به سوالات و تحولات را ندارند.

او می‌گوید به عنوان مثال رابرت کوهان یکی از اولین پیشگامان این تفکر بود. این رویکر در ابتدای خود همراه باریسک بود چرا که ممکن بود نتواند به تبییین درستی از مسایل برسد. اما به تدریج جریان اصلی رو به سستی گذاشت. این جریان اصلی به شدت دولت محور بود.

جریان غالب در نظریه‌پردازی کمیت‌گرا بود و مبتنی بر علوم اجتماعی اثباتی و تجربی بود.

باید توجه داشت که نگاه جریان اصلی هم در انتخاب پرسشها و هم در پاسخگویی به آنها متاثر از کمیت‌گرایی و اثباتگرایی بوده است. از این رو جریان بی توجه بوده است.

همچنین باید توجه داشت که این جریان اصلی پیوند وثیقی با نگرش لیبرال دارد. از اینرو این جریان، رویکردهای انتقادی و مارکسیستی را نادیده می‌انگارد و به نوعی در مقابل آنها قرار می‌گیرد.

تنها سوالات و پرسشهایی که این جریان اصلی (لیبرال – اثباتگرایی) به وجود می‌آورد که چندان هم مورد توجه نیست، موضوعات میان برد است. بر اساس این رویکرد تحلیل ساختار وسیع نظام بین ‌الملل ممکن نیست.

رابرت کاکس جریان اصلی را نظریه‌های "حلال مشکل" نام می‌نهد که در آن ارتباط اندکی بین متغیرهای اصلی و متغیرهای فرعی وجود دارد.

به نظر من از آنجا که ساختار نظام بین‌الملل و حکومت جهانی و متغیرهای مربوط به این ساختار و حکومت به آسانی قابل کمی کردن نیستند از اینرو در ماتریس لیبرال – اثباتگرایی قرار نمی‌گیرند و قابل تبیین نیستند.

او می‌گوید همانطور که مشاهده می‌شود موضوع خیلی مساله جالبی نیست.

وی معتقد است مهمترین مساله در حوزه مطالعات اقتصاد سیاسی بین‌الملل به مسایل تاریخی برمی‌گردد. در مطالعه اقتصاد سیاسی بین‌الملل دو سنت آمریکایی و انگلیسی قابل شناسایی است که دیدگاه‌های مختلفی درباره برابری و عدالت دارند.

هر دو سنت مساله برابری و عدالت را مورد توجه قرار داده‌اند و مطالعات زیادی درباره این موضوعات به انجام رسانده‌اند.