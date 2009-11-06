500 نمازخانه در ادارات وابسته به وزارت نیرو تجهیز و راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، حجت الاسلام یزدان پرست عصر روز پنجشنبه در گردهمایی سراسری مسئولان دفاتر فرهنگی وزارت نیرو که در سالن اجتماعات شرکت آب منطقه ای قزوین برگزار شد، گفت: وزارت نیرو با خدمات گسترده و مهمی که دارد با 70 میلیون نفر ایرانی در ارتباط است که اگر بتوانیم در کنار خدمات مهم آبرسانی و برق رسانی، فرهنگ مصرف را نیز منتقل کنیم کار ارزشمندی در اصلاح الگوی مصرف انجام شده است.

وی افزود: با توجه به مصرف بی رویه در آب، برق و انرژی امسال بادد روشهای اصلاح الگوی مصرف جدی گرفته شود که در همین زمینه توسط امور فرهنگی وزارت نیرو در حال تدوین کتابی با موضوع اصلاح الگوی مصرف هستیم که پس از چاپ در اختیار مسئولان دفاتر فرهنگی برای آموزش در روستاها و شهرها قرار خواهد گرفت.

یزدان پرست توزیع 25هزار جلد کتاب با موضوع اخلاق اداری، کتابهای گوهرآفرینش در خصوص آب، ماه رحمت، روز نو با تیراژ 5 تا 7 هزار جلد، برای توسعه فعالیتهای فرهنگی را از دیگر برنامه های این ستاد اعلام کرد وافزود: تاکنون 25 هزار نفر از کارکنان وزارت نیرو دربخشهای آب و برق در کلاسهای آموزش نماز، هفت هزار نفر از دانش آموزان در جشنواره اوقات فراغت و دو هزار نفر در کلاسهای فرهنگی شرکت کرده اند که این کلاسها امسال نیز ادامه دارد.

مشاور فرهنگی وزیر نیرو با اشاره به برنامه های آینده ستاد امور فرهنگی اظهار داشت: ضمن اجرای طرح مهندسی فرهنگی تا دو سال آینده تمامی سایتهای فرهنگی ادارات آب و برق کشور تجهیز و راه اندازی خواهد شد.

وی تکریم ارباب رجوع، اجرای برنامه های مختلف در جهت افزایش کارآمدی کارکنان، آموزش مهارتهای هفت گانه، تشکیل دوره های روان خوانی و مفاهیم قرآن کریم، زبان آموزی و استفاده از فکر و ایده کارکنان وزارت نیرو در اصلاح الگوی مصرف را از برنامه های امسال ذکر کرد.

در ادامه سید علی اکبر طاهایی استاندار قزوین غفلت از امور دینی را موجب ضرر و زیان در زندگی دانست و گفت: با داشتن الگوهای عملی شخصیتهای دینی و مذهبی رهنمودهای بزرگان می تواند الگوهای اصولی در مصرف را به ما بیاموزد اما بدلیل غفلت از این آموزه ها امروز دچار فرهنگ غلط مصرف گرایی هستیم و متحمل هزینه های زیادی در کشور شده ایم.

طاهایی افزود: باید با اصلاح الگوی مصرف در بخش آب و برق و انرزی خسارتهای ناشی از افراط در مصرف را کم کنیم که در این کار نقش روحانیان به ویژه مسئولان دفاتر فرهنگی که ارتباط خوبی با مردم شهرها و روستاها دارند بسیار تاثیر گذار و مهم است.

استاندار قزوین با اشاره به سیزدهم آبان و برخی حوادث ایجاد شده در کشور تصریح کرد: گاهی به دلیل غفلت ما دشمنان از فرصتهای کشور به عنوان تهدید استفاده می کنند و برای نمونه امروز عده ای از جوانان پاک و معصوم ما که حتی انقلاب را ندیده اند مورد شکار دشمن واقع شده اند و در مسیر مطامع آنها مورد سو استفاده قرار گرفته اند.

کیومرث دانشجو مدیر عامل شرکت آب منطقه ای قزوین دیگر سخنران این همایش نیز با ارائه گزارشی از فعالیتهای انجام شده گفت: در طول سه سال گذشته کارهای زیادی در بخش آب استان انجام شده است که مطالعه ساخت پنج سد بزرگ در استان آغاز شده که با ساخت آنها 160 میلیون متر مکعب آب صرفه جویی و به ظرفیت استان اضافه خواهد شد.

وی با بیان اتمام مطالعات مرحله اول سد نهب اظهار امیدواری کرد عملیات ساخت بدنه سد تا پایان امسال نیز آغاز شود.

به گفته دانشجو با اجرای طرحهای مهم آب در استان ضمن تامین آب 500 واحد صنعتی، کشاورزی و خدماتی زمینه اشتغال 15 هزار نفر در منطقه فراهم شده است.

در ادامه مدیران آبفا، آبفار و توزیع نیروی برق استان هم از فعالیتهای انجام شده گزارشهایی ارائه کردند.

در گردهمایی مسئولان دفاتر فرهنگی وزارت نیرو که به مدت دو روز در قزوین ادامه خواهد داشت، شرکت کنندگان ضمن برگزاری نشستهای تخصصی از نیروگاه شهید رجایی نیز دیدن خواهند کرد.