کبگانیان به مهر خبرداد : لایحه ویژه رئیس جمهور برای پژوهش/ اختصاص کل بودجه پژوهش به شورای علوم

منصور کبگانیان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: چهارمین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری با ریاست رئیس جمهور کشورمان و اکثریت اعضا برگزار شد. در این جلسه علاوه بر وزرایی که طبق قانون عضو شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری هستند دو وزیر مدعو یعنی دفاع و نیرو نیز در جلسه حاضر بودند. همچنین وزیر نفت، وزیر ارتباطات، وزیر کشاورزی، وزیر علوم، وزیر بهداشت، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری و سرپرست وزارت آموزش و پرورش در چهارمین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری شرکت کردند.

ارائه گزارش عملکرد شورا با توجه به فاصله طولانی دو جلسه

وی در بیان مباحثی که در این جلسه مطرح شد گفت: به دلیل فاصله زیادی که جلسه سوم با جلسه چهارم شورای عالی داشت بنده به عنوان دبیر شورا گزارشی از اقدامات انجام شده را تشریح کردم.

دبیر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ادامه داد: در این جلسه به مباحث تقویتی شورای عالی علوم که در نقشه جامع علمی به آن تاکید شده است اشاره شد. بر این اساس تعداد اعضای شورای عالی علوم با حضور تعدادی از اعضای مرتبط با علوم انسانی و همچنین اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی تقویت خواهد شد. همچنین شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری از نظر اختیارات تقویت می شود.

وی افزود: گزارش پیشرفت سامانه ملی مدیریت اطلاعات علم و فناوری کشور و گزارش سه سندی که در شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری مورد بررسی قرار گرفته بود در این جلسه ارائه شد.

کبگانیان به این سه سند اشاره کرد و گفت: سند زیست فناوری که کار تصویب آن نیز انجام شده، سند هوا فضا که مراحل نهایی خود را می گذراند و سند محیط زیست که کار آن را شروع کرده ایم از اسناد مهمی هستند که در شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری بر روی‌ آنها کار قابل توجهی صورت گرفته است.

دعوت از رئیس جمهور برای هفته پژوهش

معاون پژوهشی وزیر علوم ادامه داد: برنامه های هفته پژوهش که از 21 آذر ماه در سراسر کشور برگزار می شود از دیگر مواردی بود که از سوی دبیر شورا برای اعضای شورا تشریح شد. در این بخش از رئیس جمهور درخواست شد در مراسم اعطای جوایز پژوهشگران برگزیده کشور حضور داشته باشند و از نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی نیز بازدید به عمل آورند.

تصویب آیین نامه اجرایی بند 26 قانون بودجه

دبیر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در تشریح مصوبات چهارمین جلسه این شورا به مهر گفت: آیین نامه اجرایی بند 26 قانون بودجه مبنی بر اینکه دستگاهها باید گزارش عملکرد خود در حوزه پژوهش را ارائه دهند با اصلاحاتی تصویب شد. دستگاهها درباره این آیین نامه نظراتی داشتند اما اصلاحات کلان نبود.

تصویب نامه سیاستها و اولویتهای علم و فناوری در بند 26 قانون بودجه

کبگانیان ادامه داد: تصویب نامه سیاستها و اولویتهای علم و فناوری در بند 26 قانون بودجه نیز در این جلسه نهایی شد و نیازی به مصوبه هیئت وزیران ندارد و به زودی ابلاغ خواهد شد.

وی افزود: دستگاهها گلایه داشتند که بودجه های پژوهشی آنها به دلیل اینکه این آیین نامه ها نهایی نشده بود راکد مانده و ذی حسابی های آنها چون آیین نامه ها ابلاغ نشده اند اجازه هزینه نمی دهند که با مصوبات این جلسه این موضوع مرتفع شد.

تفکیک وظایف کمیسیون های تخصصی شورای عالی علوم با کمیسیونهای دولت

کبگانیان اضافه کرد: از دیگر مباحثی که در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت موضوع کمیسیونهای تخصصی بود. ما تاکنون کمیسیون های انرژی و کشاورزی را فعال کرده ایم و باید آیین نامه های آنها به تصویب شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری می رسید. ضمن اینکه باید تفکیک وظایف بین این کمیسیونها با کمیسیونهای دولت صورت می گرفت که مقرر شد بنده (منصور کبگانیان) به عنوان دبیر شورای عالی علوم و دبیر هیئت دولت در این زمینه جلساتی داشته باشیم و تفکیک لازم صورت گیرد.

مهمترین مصوبه شورا؛ تدوین لایحه ای ویژه برای بودجه کل پژوهشی کشور

دبیرشورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری به مهمترین مصوبه چهارمین جلسه این شورا اشاره کرد و به مهر گفت: مهمترین بخش جلسه شب گذشته شورای عالی علوم پیشنهادی بود که رئیس جمهوری ارائه کرد و مورد استقبال اعضا قرار گرفت.

اختصاص بودجه پژوهشی کل کشور تحت ردیفی متمرکز به شورای عالی علوم

وی ادامه داد: برای اینکه بودجه پژوهشی کشور عملیاتی شود و هر سال در پیچ و خم قانونی اسیر نشود به پیشنهاد رئیس جمهور مقرر شد لایحه ای برای بودجه 1389 تدوین شود تا بودجه پژوهشی که در کل کشور هزینه و توزیع می شود تحت ردیفی متمرکز به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری اختصاص یابد تا بر اساس سیاستهای مصوب مورد حمایت قرار گیرد و در تحقیقاتی که خروجی مطلوب و کاربردی برای جامعه داشته باشد مورد استفاده قرار گیرد. علی عباسپور تهرانی فرد رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز این بحث حمایت کرد و مقرر شد مجلس نیز در زمینه تصویب این لایحه همکاری کند.

کبگانیان تاکید کرد: پیشنهاد ریاست جمهوری مورد تاکید شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری بود و قرار شد صورت جلسه و لایحه تدوین شود. اگر این لایحه به خوبی تدوین شود در ساماندهی بودجه های پژوهشی کشور گام بزرگی برداشته شده است.