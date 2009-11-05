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۱۴ آبان ۱۳۸۸، ۱۰:۲۴

حداقل سرمایه موسسات اعتباری مناطق آزاد تصویب شد

حداقل سرمایه موسسات اعتباری مناطق آزاد تصویب شد

شورای پول و اعتبار حداقل سرمایه موسسات اعتباری مناطق آزاد را 600 میلیارد ریال تعیین و تصویب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر بانک مرکزی اعلام کرد: یکهزارو یکصد و چهارمین جلسه شورای پول و اعتبار عصر روز چهارشنبه در محل بانک مرکزی تشکیل شد.

در این جلسه شورای پول و اعتبار با درخواست بانک مرکزی برای تعیین حداقل سرمایه موسسات اعتباری غیربرون مرزی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران به مبلغ 600 میلیارد ریال موافقت کرد.

 پیشنهاد شورای هماهنگی بانکها مبنی بر تغییر روش اخذ کارمزد تسهیلات قرض الحسنه و همچنین آئین نامه نحوه تاسیس، اداره بانکها و موسسات مالی و اعتباری غیردولتی نیز به تایید و تصویب شورای پول و اعتبار رسید.

کد مطلب 977414

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