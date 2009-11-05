به گزارش خبرگزاری مهر، موسسه آموزشی توحید شهر هرات این جشنواره را با حضور صدها دانشآموز و والدین آنها و مسوولان وزارت معارف و نمایندگان پارلمانی و ولایتی، در سالن هتل استقلال این شهر در دو سطح دانشآموزان و آموزگاران برگزار کرد.
از ایران، چهار مربیِ قصهگوی کانون استان خراسان رضوی علاوه بر قصهگویی در جشنواره، در تعدادی از آموزشگاهها و مدارس هرات نیز به قصهگویی پرداختند.
این قصهگویان در عین حال با تشکیل کارگاههایی با حضور دهها معلم علاقمند اصول و شیوههای قصهگویی را به طور زنده و عملی به آنها آموزش دادند.
قصهگویی مربیان ایرانی کانون در اولین جشنواره قصهگویی هرات با استقبال شرکت کنندگان در این جشنواره روبرو شد.
پیشتر در دو سال گذشته تعدادی از قصهگویان افغانی در جشنواره بینالمللی قصهگویی کانون در ایران شرکت کرده بودند و این بار به دعوت موسسه آموزشی توحید شهر هرات قصهگویانی از کانون به افغانستان سفر کردند.
چهار قصهگوی ایرانی با سفر به افغانستان در اولین جشنواره قصهگویی شهر باستانی هرات شرکت کردند.
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