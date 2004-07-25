  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۴ مرداد ۱۳۸۳، ۱۲:۲۲

در آيين نامه اجرايي قانون مديريت پسماند لحاظ مي شود :

محدوديت توليد و واردات محصولات دير بازيافت در كشور

محدوديت توليد و واردات محصولات دير بازيافت در كشور

توليد و واردات محصولاتي كه امكان بازيافت آنها مشكل تر باشد با محدوديت مواجه خواهد شد.

معاون دهياري هاي سازمان شهرداري هاي كشور در پاسخ به خبرنگار اجتماعي  خبرگزاري "مهر" مبني بر نحوه جمع آوري و دفع زباله هاي روستايي گفت: دهياري ها وظيفه جمع آوري زباله هاي روستايي را بر عهده داشته و مديريت بر كار آنها نيز جزو وظايف سازمان شهرداري ها مي باشد.

دكتر علي نوذرپور با اشاره به اين موضوع كه اعتباراتي نيز براي دهياري ها اختصاص داده شده است، افزود: طبق قانون مديريت پسماند بخشي از هزينه بازيافت زباله از توليد كنندگان زباله دريافت خواهد شد.

وي با اعلام اين مطلب كه وزارت كشور وظيفه تهيه آيين نامه اجرايي قانون مديريت پسماند را بر عهده دارد و مي بايست طي شش ماه آينده آن را به دستگاهها ابلاغ نمايد ، اظهار داشت: مديريت اجرايي پسماندها بر اساس معيارها و ضوابط وزارت بهداشت مي بايست ترتيبي اتخاذ نمايد كه سلامت و بهداشت افرادي كه كار بازيافت را انجام مي دهند تامين شود.

نوذرپور گفت: كار جمع آوري زباله هاي روستايي از سال گذشته در دستور كار قرار داشته كه با توجه به تصويب اين قانون مي بايست در خصوص نحوه دفع آن نيز اقداماتي صورت بدهد.

 

کد مطلب 97743

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها