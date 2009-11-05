به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایش که پیش از این "میراث جنون" نام داشت با نگاه به قصه "مکبث" ویلیام شکسپیر و در فضایی ایرانی نوشته و اجرا میشود و طراحی و کارگردانی آن برعهده سیامک احصایی است. فاطمه نقوی، شبنم مقدمی، پانتهآ پناهیها، ستاره پسیانی، محمدرضا حسینزاده و رضا حداد در این اجرا نقشآفرینی خواهند کرد و آرش فصیح و ساقی عطایی نیز گروه کارگردانی را تشکیل میدهند.
ساخت موسیقی نمایش "میراث جنون" را آنکیدو دارش انجام میدهد و محمدرضا حسینزاده مدیرتولید و برنامهریز این پروژه نمایشی است. سیامک احصایی سال 86 با نمایش "ترمینال" در بخش مسابقه بینالملل بیست و ششمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر حضور داشت.
بیست و هشتمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر از 2 تا 12 بهمنماه در تهران برگزار میشود.
سیامک احصایی نمایش "باغ مرگ" نوشته آتیلا پسیانی را برای شرکت در بخش تجربههای نو بیست و هشتمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر تمرین میکند.
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