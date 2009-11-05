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۱۴ آبان ۱۳۸۸، ۱۰:۴۶

احصایی "باغ مرگ" را به جشنواره تئاتر فجر می‌برد

احصایی "باغ مرگ" را به جشنواره تئاتر فجر می‌برد

سیامک احصایی نمایش "باغ مرگ" نوشته آتیلا پسیانی را برای شرکت در بخش تجربه‌های نو بیست و هشتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر تمرین می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایش که پیش از این "میراث جنون" نام داشت با نگاه به قصه "مکبث" ویلیام شکسپیر و در فضایی ایرانی نوشته و اجرا می‌شود و طراحی و کارگردانی آن برعهده سیامک احصایی است. فاطمه نقوی، شبنم مقدمی، پانته‌آ پناهی‌ها، ستاره پسیانی، محمدرضا حسین‌زاده و رضا حداد در این اجرا نقش‌آفرینی خواهند کرد و آرش فصیح و ساقی عطایی نیز گروه کارگردانی را تشکیل می‌دهند.

ساخت موسیقی نمایش "میراث جنون" را آنکیدو دارش انجام می‌دهد و محمدرضا حسین‌زاده مدیرتولید و برنامه‌ریز این پروژه نمایشی است. سیامک احصایی سال 86 با نمایش "ترمینال" در بخش مسابقه بین‌الملل بیست و ششمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر حضور داشت.

بیست و هشتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر از 2 تا 12 بهمن‌ماه در تهران برگزار می‌شود.
کد مطلب 977431

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