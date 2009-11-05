به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت‌های تیراندازی با کمان سومین دوره بازیهای داخل سالن آسیا در ویتنام صبح امروز (پنجشنبه) رضا زمانی نژاد در مرحله نیمه نهایی کمان کامپوند برابر تیراندازی از هند قرار گرفت و با شکست وی راهی دیدار فینال شد. زمانی ن‍ژاد در مسابقه فینال با نتیجه 117 بر 114 کمانداری از کشور ویتنام را شکست داد و به نشان طلا رسید. این کماندار ایرانی با کسب این مدال دهمین طلای کاروان ایران را بدست آورد.

منصور کردی دیگر تیرانداز کشورمان در کمان کامپوند نیز در مرحله نیمه نهایی در وقت قانونی برابر نماینده کشور میزبان به تساوی رسید و در تیرطلایی نتیجه را به تیرانداز ویتنامی واگذار کرد. کردی در دیدار رده بندی با نتیجه 118 بر 114 تیرانداز هند را از پیش رو برداشت و مدال برنز این رقابت‌ها را از آن خود کرد.

در کمان ریکرو زنان یاسمن شیریان در مرحله نیمه نهایی برابر نماینده کره جنوبی شکست خورد و راهی دیدار رده بندی شد. این تیرانداز کشورمان در دیدار رده بندی برابر تیرانداز کره جنوبی قرار گرفت و با نتیجه 115 بر 111 نتیجه را واگذار کرد و با ایستادن برسکوی چهارم از کسب مدال بازماند.

مجید میررحیمی در کمان ریکرو و مهتاب پارسا مهر در کمان کامپوند زنان نیز عصر امروز در مرحله نیمه نهایی برای کسب مقام اول تا چهارم به رقابت می پردازند.

سومین دوره بازیهای داخل سالن آسیا از روز 8 آبان در شهرهای مختلف ویتنام آغاز شده است و روز 17 همین ماه به پایان خواهد رسید.