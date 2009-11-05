172 هزار مسافر از مرز بین المللی مهران وارد کشور شدند

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مسعود اسکندری صبح پنج شنبه در جمع خبرنگاران افزود: از این تعداد که در هشت ماه نخست امسال به کشور سفر کرده اند 21 هزار و 367 نفر غیر عراقی و بیشتر مربوط به اتباع کشورهای آسیای میانه و پاکستان بوده اند.



به گفته رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایلام این افراد از شهرهای زیارتی ایران شامل مشهد مقدس و قم دیدن می کنند.



اسکندری خاطر نشان کرد: این آمار فقط مربوط به یکی از مبادی ورودی در غرب کشور بوده و استانهای خوزستان، کردستان و کرمانشاه نیز دارای مبادی ورودی است که بیانگر ورود چشمگیر زائران و فعالان اقتصادی از طریق مرز زمینی به کشور است.

این مسئول با بیان اینکه توسعه زیر ساختهای امکانات رفاهی در مرز بین المللی مهران برای گردشگران و زائران ضروری است، خاطرنشان کرد: اقدامات خوبی برای این مهم در شهرستان مهران در حال انجام است.

692 اثر تاریخی استان ایلام در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده است و این استان 420 کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق دارد.