نتیجه هفته گذشته را جبران می کنیم/شکست استیل آذین تنها هدف مس

مظلومی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان در خصوص دیدار این هفته مقابل استیل آذین اظهار داشت: استیل آذین از مربیان و بازیکنان خوبی بهره می برد اما هنوز به هماهنگی و آمادگی مطلوب نرسیده است.

وی تصریح کرد: در مقابل مس کرمان در این دیدار با استفاده از امتیاز میزبانی و حمایت تماشاگران برای جبران امتیاز از دست رفته هفته گذشته به میدان می رود و امیدواریم بتوانیم شکست هفته قبل را جبران کنیم.

مظلومی گفت: هرچند که بازیکنان مس همچنان در بند مصدومیت هستند اما بازیکنان جایگزین تمام سعی خود را برای پر کردن خلاء بازیکنان مصدوم مس بکار برده اند.

سرمربی مس کرمان در ادامه بیان داشت: در روزهای اخیر برخی شایعات در مورد تیم شروع شده است که مجموعه تیم بدون توجه به این جو سازیها به روند کار خود ادامه می دهد.

وی گفت: باشگاه امکانات مناسب را در اختیار تیم قرار داده است و بازیکنان و کادر فنی نیز تلاش خود را برای کسب نتیجه بکار می بندند اما بد شانسی و مصدومیت بازیکنان گریبان تیم را گرفته است.

مظلومی خاطر نشان کرد: در هفته گذشته روی عملکرد استیل آذین تمرینات خوبی برگزار شد و در صورت پیاده شدن دستورات فنی و حمایت هواداران تیم استیل آذین را شکست خواهیم داد.