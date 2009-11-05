به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا کریمی نماینده وزن 60- کیلوگرم تیم ملی ووشو کشورمان که روز گذشته بر حریف عراقی خود غلبه کرده بود، امروز (پنجشنبه) موفق شد با حساب 2 برصفر از سد نماینده چین بگذرد و به نشان طلای رقابت‌های ووشو بازیهای داخل سالن آسیا دست باید.

نکته قابل توجه آنکه تاکنون در تیم ملی بزرگسالان بانوان نمایندگان ایران موفق به شکست حریفان چینی نشده بودند و این در واقع نخستین برد یک ووشوکار زن ایرانی بر نماینده‌ای از کشور چین است.

اما در وزن 48- کیلوگرم خدیجه زینال زاده طی دو راند متوالی نماینده هنگ کنگ را مغلوب کرد تا در فینال با نماینده ویتنام مبارزه کند. در وزن 70- کیلوگرم فاطمه دهقان با حساب 2 بر صفر از نماینده ویتنام شکست خورد تا برای کسب مدال نقره با نماینده هند روبرو شود، در این وزن نماینده ویتنام طلا گرفت.

بدین ترتیب روز جمعه زینال زاده برای کسب مدال طلا، فاطمه دهقان برای کسب مدال نقره و در وزن 56- کیلوگرم نیز مریم توکلی با حضور در فینال برای کسب مدال طلا مبارزه خواهند کرد.

همچنین در بخش تالو تیم سه نفره دوئیلین بانوان متشکل از میترا عباسی، محبوبه کریمی و ارغوان جلالی نیز فردا به اجرای فرم خواهند پرداخت.