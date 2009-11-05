گزارش تصویری/ دیدارهای رئیس مجلس در سفر به عراق

دکتر علی لاریجانی - کاظمی قمی سفیر ایران در عراق
دیدار با ایاد السامرایی رئیس مجلس عراق
امضا تفاهمنامه بین روسای مجالس ایران و عراق
زیارت بارگاه مطهر کاظمین
عکس/ اسماعیل سلطنت پور
علی لاریجانی که برای سفری چهار روزه در بغداد پایتخت عراق به سر می برد امروز پنجشنبه با هوشیار زیباری وزیرامورخارجه عراق دیدار و گفتگو می کند.
دکتر علی لاریجانی - کاظمی قمی سفیر ایران در عراق
دیدار با ایاد السامرایی رئیس مجلس عراق
امضا تفاهمنامه بین روسای مجالس ایران و عراق
زیارت بارگاه مطهر کاظمین
عکس/ اسماعیل سلطنت پور
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