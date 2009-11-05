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۱۴ آبان ۱۳۸۸، ۱۱:۱۰

گزارش تصویری/ دیدارهای رئیس مجلس در سفر به عراق

گزارش تصویری/ دیدارهای رئیس مجلس در سفر به عراق

علی لاریجانی که برای سفری چهار روزه در بغداد پایتخت عراق به سر می برد امروز پنجشنبه با هوشیار زیباری وزیرامورخارجه عراق دیدار و گفتگو می کند.

دکتر علی لاریجانی - کاظمی قمی سفیر ایران در عراق

دیدار با ایاد السامرایی رئیس مجلس عراق

امضا تفاهمنامه بین روسای مجالس ایران و عراق

زیارت بارگاه مطهر کاظمین

عکس/ اسماعیل سلطنت پور

کد مطلب 977444

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