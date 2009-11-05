"مطالعات نیچه" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه مطالعات نیچه، به چاپ گزارش، مقاله و کنفرانسهای برگزار شده درباره زندگی، آراء و آثار فردریش نیچه اختصاص دارد
این نشریه جدیدترین آثار و نشستهای مرتبط با این فیلسوف آلمانی را انعکاس میدهد. نشریه از سوی دانشگاه ایالتی پن و با همکاری دانشگاه جان هاپکینز منتشر میشود.
در این شماره از نشریه مختصری از آراء، اندیشهها و آثار نیچه مورد توجه قرار گرفته است.
دیدگاه فروید و نیچه درباره تعالی، اراده آزاد از دیدگاه نیچه و روش رواقیون از جمله مقالات به چاپ رسیده در این شماره از نشریه هستند .
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