"مطالعات نیچه" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه مطالعات نیچه، به چاپ گزارش، مقاله و کنفرانسهای برگزار شده درباره زندگی، آراء و آثار فردریش نیچه اختصاص دارد

این نشریه جدیدترین آثار و نشستهای مرتبط با این فیلسوف آلمانی را انعکاس می‌دهد. نشریه از سوی دانشگاه ایالتی پن و با همکاری دانشگاه جان هاپکینز منتشر می‌شود.

در این شماره از نشریه مختصری از آراء، اندیشه‌ها و آثار نیچه مورد توجه قرار گرفته است.

دیدگاه فروید و نیچه درباره تعالی، اراده آزاد از دیدگاه نیچه و روش رواقیون از جمله مقالات به چاپ رسیده در این شماره از نشریه هستند .