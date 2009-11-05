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۱۴ آبان ۱۳۸۸، ۱۲:۳۵

"مطالعات نیچه" منتشر شد

"مطالعات نیچه" منتشر شد

شماره جدید نشریه مطالعات نیچه از سوی دانشگاه ایالتی پن منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه مطالعات نیچه، به چاپ گزارش، مقاله و کنفرانسهای برگزار شده درباره زندگی، آراء و آثار فردریش نیچه اختصاص دارد

این نشریه  جدیدترین آثار و نشستهای مرتبط با این فیلسوف آلمانی را انعکاس می‌دهد. نشریه از سوی دانشگاه ایالتی پن و با همکاری دانشگاه جان هاپکینز منتشر می‌شود.

در این شماره از نشریه مختصری از آراء، اندیشه‌ها و آثار نیچه مورد توجه قرار گرفته است. 

دیدگاه فروید و نیچه درباره تعالی، اراده آزاد از دیدگاه نیچه و روش رواقیون از جمله مقالات به چاپ رسیده در این شماره از نشریه هستند .

کد مطلب 977448

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