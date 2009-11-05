مصوبات دولت در بخش نفت و گاز ایلام اجرا نشده است

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، علی عزتی صبح پنج شنبه در دیدار با مردم شهرستان دره شهر با اشاره به مصوبات سفر هیئت دولت به استان ایلام خواستار اجرایی شدن این مصوبات در بخش نفت و گاز شد.

وی اظهار داشت: در حالیکه 11 درصد منابع گازی کشور، شش درصد منابع نفتی در استان ایلام است و از نظر ارزش افزوده بخش نفت و گاز رتبه سوم کشور و رتبه اول استانهای منطقه پنج را داراست مردم شهرستان های آبدانان و دهلران همچنان در انتظار شروع عملیات گازرسانی به این دو شهر هستند.

رئیس مجمع نمایندگان استان ایلام همچنین با اشاره به عملیات گازرسانی به شهرستان دره شهر خواستار تامین اعتبار برای شبکه داخلی شهر دره شهر و انشعاب شبکه گاز به بخش بدره شد.

عزتی ادامه داد: تامین خوراک پالایشگاه دره شهر و احداث پالایشگاه خصوصی نفت دهلران از مطالبات به حق مردم منطقه است.

نماینده دهلران، دره شهر و آبدانان در پایان با ابراز نارضایتی از وضعیت پتروشیمی دهلران گفت: قریب به دو سال از کلنگ زنی این پروژه عظیم در شهرستان دهلران می گذرد اما با توجه به اینکه زمین هم از طرف منابع طبیعی واگذار شده اما تلاش برای جذب سرمایه گذار و آغاز رسمی عملیات اجرایی آن همچنان در هاله ای از ابهام به سرمی برد.

در حال حاضر پالایشگاه گاز ایلام تعطیل است و مردم استان ایلام در فصل زمستان دچار مشکل افت گاز فشار طبق گفته مسئولان می شوند.

ایلام نفت‌خیز است و پالایشگاه گاز هم دارد. در سال ۱۳۸۷ خورشیدی هفت شهرک صنعتی در استان ایلام فعال بود که بیش از ۴۵۰ واحد تولیدی و صنعتی مختلف در این شهرک‌ها فعال و دایر بودند.

واحد پتروشیمی تازه‌ای هم در استان ایلام در دست ساخت است. کارخانه سیمان ایلام هم باکیفیت ترین سیمان ایران را تولید می‌کند و بزرگراهی که تهران را به کرمانشاه می‌پیوندد و بزرگ‌راه کربلا نام گرفته بعد از استان کرمانشاه از ایوان غرب به ایلام امتداد می‌یابد.

این استان ۱۱ درصد منابع گاز ایران را دارد و روزانه ۱۵۴ هزار بشکه نفت خام از چاه‌های نفتی دهلران استخراج و با لوله به پالایشگاه‌ها در جنوب ایران منتقل می‌شود. در سال ۱۳۸۷ خورشیدی تعداد ۵۵ هزار کارگر در این استان در سه هزار واحد تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مشغول فعالیت بودند. بر اساس آمار اعلام شده در همین سال نرخ بیکاری در استان ایلام ۱۲درصد بود.

بنابر سرشماری مرکز آمار ایران، جمعیت استان ایلام در سال ۱۳۸۵ برابر با ۵۴۵۷۸۷ نفر بوده‌است که از این میان ۲۷۸۵۶۶ نفر مرد و بقیه زن بوده‌اند. این استان ۱۱۱۵۵۹ خانوار دارد. جمعیت شهرنشین این استان ۳۳۱۲۳۱ نفر است.