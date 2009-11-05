  1. سیاست
  2. سایر
۱۴ آبان ۱۳۸۸، ۱۱:۳۴

احمدی نژاد در دیدار معلم:

تحولات منطقه به نفع اهداف ایران و سوریه در حال تغییر است

تحولات منطقه به نفع اهداف ایران و سوریه در حال تغییر است

رئیس‌جمهور با بیان اینکه روابط ایران و سوریه در اعماق روحیه انقلابی و مقاومت ریشه دارد گفت: روابط تهران و دمشق در همه عرصه‌ها هر روز عمیق‌تر، هوشمندانه‌تر و قویتر از گذشته می‌شود و تحولات منطقه به نفع اهداف ایران و سوریه در حال تغییر است.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی‌نژاد چهارشنبه شب در دیدار ولید معلم وزیر خارجه سوریه با تاکید بر اینکه آینده، منافع و اهداف بلند ایران و سوریه به هم گره خورده است، اظهار داشت:شرایط و تحولات منطقه به نفع اهداف تهران و دمشق در حال تغییر است.

رئیس‌جمهور تصریح کرد: با توجه به اینکه شرایط جهان به سرعت در حال تحول است و قدرت‌های زورگو در حال افول هستند و باید ایران و سوریه بیش از گذشته برای اتخاذ تصمیمات بزرگ با همدیگر هماهنگ باشند، اگر این هماهنگی چشمگیر باشد قطعاً سایر کشورهای منطقه نیز به آن خواهند پیوست و در چنین صورتی قدرت سیاسی و اقتصادی و فرهنگی بزرگی در منطقه خاورمیانه شکل خواهد گرفت.

ولید معلم  نیز در این دیدار روابط تهران و دمشق را دارای ریشه‌های عمیق دانست و گفت: روابط و مناسبات دو کشور به اندازه‌ای مستحکم است که هیچ کشوری قادر نیست در آن خللی ایجاد کند. 

وزیر خارجه سوریه با اشاره به روابط گسترده  موجود بین ایران و سوریه بر تقویت هر چه بیشتر روابط دو کشور تاکید کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران برای سوریه اهمیت ویژه‌ای دارد و باید روابط خود را هر چه بیشتر قوی‌تر کنیم و این به نفع کل کشورهای منطقه است.
کد مطلب 977455

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها