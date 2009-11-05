تحولات منطقه به نفع اهداف ایران و سوریه در حال تغییر است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی‌نژاد چهارشنبه شب در دیدار ولید معلم وزیر خارجه سوریه با تاکید بر اینکه آینده، منافع و اهداف بلند ایران و سوریه به هم گره خورده است، اظهار داشت:شرایط و تحولات منطقه به نفع اهداف تهران و دمشق در حال تغییر است.



رئیس‌جمهور تصریح کرد: با توجه به اینکه شرایط جهان به سرعت در حال تحول است و قدرت‌های زورگو در حال افول هستند و باید ایران و سوریه بیش از گذشته برای اتخاذ تصمیمات بزرگ با همدیگر هماهنگ باشند، اگر این هماهنگی چشمگیر باشد قطعاً سایر کشورهای منطقه نیز به آن خواهند پیوست و در چنین صورتی قدرت سیاسی و اقتصادی و فرهنگی بزرگی در منطقه خاورمیانه شکل خواهد گرفت.



ولید معلم نیز در این دیدار روابط تهران و دمشق را دارای ریشه‌های عمیق دانست و گفت: روابط و مناسبات دو کشور به اندازه‌ای مستحکم است که هیچ کشوری قادر نیست در آن خللی ایجاد کند.



وزیر خارجه سوریه با اشاره به روابط گسترده موجود بین ایران و سوریه بر تقویت هر چه بیشتر روابط دو کشور تاکید کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران برای سوریه اهمیت ویژه‌ای دارد و باید روابط خود را هر چه بیشتر قوی‌تر کنیم و این به نفع کل کشورهای منطقه است.



کد مطلب 977455