لسلی اسکلیر در این کتاب به موضوع جهانی شدن و سرمایه داری می‌پردازد.

نویسنده این کتاب از صاحبنظران مطالعات جهانی شدن به شمار می‌رود و سعی کرده این پدیده و موضوع را از منظر خود مورد توجه قرار دهد.

او در کتاب پیشین خود تحت عنوان جامعه شناسی و نظام جهانی اصول و مبانی اندیشه خود در مورد جهانی شدن را پایه‌گذاری کرده است.

نویسنده می‌گوید که برای تبیین آینده سرمایه‌داری در عصر جهانی شدن باید جنبه‌های مثبت بدیل‌های آینده و جنبه‌های منفی سرمایه‌داری را مورد توجه قرار داد.

جنبه‌های منفی جهانی شدن سرمایه‌داری به نظر نویسنده ناپایداری بوم‌شناختی و مسایل مرتبط با طبقات و گروههای اجتماعی است.

به این معنا که این فرایند بحران قطبی شدن طبقات را به وجود می‌آورد و باعث به وجود آمدن گروههای منتقد جدید می‌شود.

نویسنده در این کتاب بدیل و ایده‌ای را جایگزین جهانی شدن سرمایه‌داری می‌کند. او جهانی شدن حقوق بشر را جایگزین جهانی شدن سرمایه‌داری می‌کند.

نویسنده در این کتاب موضوع توسعه اقتصادی و سیر آنرا تا عصر جهانی شدن مورد توجه قرار می‌دهد.

او در بخش دیگری از کتاب موضوع جهانی شدن سرمایه‌داری را مطرح می‌کند و این پرسش را مطرح می‌کند که آیا جهانی شدن سرمایه‌داری رو به افول است یا نه؟

نگاه نویسنده در بخش دیگر این کتاب معطوف به جهانی شدن مولفه‌های اجتماعی است که از آن تحت عنوان جهانی شدن اجتماعی نام می‌برد. او سیری از جهانی شدن سرمایه‌داری تا جهانی شدن اجتماعی را مورد توجه قرار می‌دهد و علل و عوامل این مساله را تبیین می‌کند.

نویسنده معتقد است که زمانی می‌توان به مرحله اقتصاد بازار نایل شد که جهانی شدن حقوق مدنی و سیاسی رخ داده باشد. به عبارت دیگر از منظر نویسنده جهانی شدن حقوق سیاسی و مدنی پیش شرطهای جهانی شدن سرمایه و نظام بازار آزاد به شمار می‌رود.

به گمان نویسنده به رغم این موضوع، دست اندرکاران جهانی کردن سرمایه‌داری پاسخی برای تقاضاهای فزاینده حقوق اقتصادی و اجتماعی ندارند.

این تقاضاها به نظر نویسنده در افزایش سازمانهای محلی، ملی و چند ملیتی و جهانی رخ داده است.

کتاب "جهانی شدن" از سوی انتشارات دانشگاه آکسفورد منتشر شده است.