سرپرست جدید دانشگاه علوم پزشکی اردبیل منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، طی حکمی از سوی دکتر مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دکتر فرهاد پورفرضی به عنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل منصوب شد.

دکتر فرهاد پورفرضی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل است. وزیر بهداشت در این حکم اظهار امیدواری کرده است که سرپرست جدید دانشگاه ضمن تعامل سازنده و صمیمانه با مسئولین استان، نهایت تلاش خود را در جهت رشد شاخصهای سلامت منطقه و ارتقای سلامت جامعه تحت پوشش مبذول ‌دارد.

پیش از این در ابتدای کار دولت، دکترعلی رضا آقاجعفری به سمت سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل منصوب شده بود.