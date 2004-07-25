ساز جديد " تن تار " ساخته شد

" فريدون حيقيقي" نوازنده و سازنده سازهاي كاسه اي در گفت وگوبا خبرنگار موسيقي "مهر"، با اعلام اين خبر، در مورد ساز جديد ساخته شده توسط وي گفت: از دهه هفتاد به فكر ساخت سازي بودم كه نوازندگان سه تارو تنبور بتوانند از آن استفاده كنند و نيازي نباشد كه هر دو ساز را حمل كنند. در آن سالها با آقاي " عالي نژاد" و " سيد يحيي مصباحي" د مورد طراحي آن صحبت كرديم، اما هيچگاه پس از طراحي فرصت ساخت اين ساز را پيدا نكردم.



وي ادامه داد: چون كاسه طنيني اين ساز به صورت كتابي يا زير عبايي ساخته شده، صداي لطيف و كهنه اي دارد. از زمستان سال 82 آغاز به ساخت اين ساز كه به عنوان اولين " دوسازي" شناخته شده است، كردم. سپس استاداني چون " ايرج حقدوست " و " كامبيز مافي" آن را تاييد كردند. كانون سازندگان ساز در خانه موسيقي به سرپرستي " امير عطايي" نيز اين ساز را تاييد كردند و طي نامه اي آن را معرفي و ثبت نمودند.

