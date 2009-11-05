به گزارش خبرنگار مهر در شهریار،‌ محمدعلی عرفان منش ظهر پنج شنبه در حاشیه جلسه شورای اداری شهرستان در فرمانداری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با تلاش و همت تمامی مسئولان ادارات و ارگانهای شهرستان از ابتدای سال جاری تاکنون پروژه های عمران در بخشهای مختلف در راستای افزایش امنیت،‌ رفاه و آسایش مردم اجرا شد.

وی با تاکید به اینکه مسئولان با جدیت و پیگیری ویژه مصوبات سفرهای رئیس جمهوری را از ادارات کل و سازمانهای استان دنبال کنند، افزود: تنها 9 پروژه از دور اول سفر رئیس جمهور و هیئت دولت به شهرستان شهریار نا تمام مانده که در این راستا تمامی مسئولان باید اهتمام ویژه ای را برای اجرا و اتمام آنها داشته باشند.

این مسئول خاطرنشان کرد: دور دوم سفر رئیس جمهور و هیئت وزیران به شهریار 18 مصوبه و 16 پروژه خاص شهرستان در بر داشت که در این راستا 550 میلیارد ریال اعتبار برای پروژه های عمرانی در نظر گرفته شده است.

عرفان منش بیان داشت: به منظور تسهیل در عبور و مرور خودروها 15 میلیارد تومان بودجه از اعتبارات ملی برای اجرای عملیات ورودی شهرقدس از بزرگراه فتح اختصاص یافت.

نماینده فرمانداران شهرستانهای استان تهران در شورای توسعه و برنامه ریزی استان با اشاره به هم کد شدن شهرقدس این شهرستان با تهران اعلام کرد: در آینده ای نزدیک امید است در دیگر شهرهای این شهرستان و استان نیز این اتفاق بیافتد.

وی با اشاره به لایحه هدفمند کردن یارانه ها ادامه داد: در این راستا مدیران باید در جهت آموزش و آگاهی بخشی تلاش کنند و زیرمجموعه های خود را مطلع سازند.

این مسئول یادآور شد: عده ای طبق برنامه ریزی از پیش تعیین شده سعی در تشویش اذهان عمومی و ناموفق بودن اجرای این طرح دارند که باید با اطلاع رسانی در بین تمامی اقشار این بی اعتمادی دروغین از بین رود.

شهرستان یک میلیون و 200 هزار نفری شهریار در 45 کیلومتری غرب استان تهران واقع شده است.