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۱۴ آبان ۱۳۸۸، ۱۴:۵۱

در شش ماه امسال؛

شهریار رتبه اول اجرای پرو‍ژه های عمرانی استان تهران را کسب کرد

شهریار رتبه اول اجرای پرو‍ژه های عمرانی استان تهران را کسب کرد

استان تهران - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان شهریار از کسب رتبه نخست اجرای پروژه های عمرانی طی شش ماهه نخست سال جاری در سطح شهرستانهای استان تهران خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در شهریار،‌ محمدعلی عرفان منش ظهر پنج شنبه در حاشیه جلسه شورای اداری شهرستان در فرمانداری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با تلاش و همت تمامی مسئولان ادارات و ارگانهای شهرستان از ابتدای سال جاری تاکنون پروژه های عمران در بخشهای مختلف در راستای افزایش امنیت،‌ رفاه و آسایش مردم اجرا شد.

وی با تاکید به اینکه مسئولان با جدیت و پیگیری ویژه مصوبات سفرهای رئیس جمهوری را از ادارات کل و سازمانهای استان دنبال کنند، افزود: تنها 9 پروژه از دور اول سفر رئیس جمهور و هیئت دولت به شهرستان شهریار نا تمام مانده که در این راستا تمامی مسئولان باید اهتمام ویژه ای را برای اجرا و اتمام آنها داشته باشند.

این مسئول خاطرنشان کرد: دور دوم سفر رئیس جمهور و هیئت وزیران به شهریار 18 مصوبه و 16 پروژه خاص شهرستان در بر داشت که در این راستا 550 میلیارد ریال اعتبار برای پروژه های عمرانی در نظر گرفته شده است.

عرفان منش بیان داشت: به منظور تسهیل در عبور و مرور خودروها 15 میلیارد تومان بودجه از اعتبارات ملی برای اجرای عملیات ورودی شهرقدس از بزرگراه فتح اختصاص یافت.

نماینده فرمانداران شهرستانهای استان تهران در شورای توسعه و برنامه ریزی استان با اشاره به هم کد شدن شهرقدس این شهرستان با تهران اعلام کرد: در آینده ای نزدیک امید است در دیگر شهرهای این شهرستان و استان نیز این اتفاق بیافتد.

وی با اشاره به لایحه هدفمند کردن یارانه ها ادامه داد: در این راستا مدیران باید در جهت آموزش و آگاهی بخشی تلاش کنند و زیرمجموعه های خود را مطلع سازند.

این مسئول یادآور شد: عده ای طبق برنامه ریزی از پیش تعیین شده سعی در تشویش اذهان عمومی و ناموفق بودن اجرای این طرح دارند که باید با اطلاع رسانی در بین تمامی اقشار این بی اعتمادی دروغین از بین رود.

شهرستان یک میلیون و 200 هزار نفری شهریار در 45 کیلومتری غرب استان تهران واقع شده است.

کد مطلب 977476

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