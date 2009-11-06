به گزارش خبرنگار مهر، تود در این کتاب از طریق تحلیل‌های اجتماعی متکی به جامعه‌شناسی و جمعیت‌شناسی به مسئله دموکراسی در کشورهای صنعتی و نیز جهان سوم پرداخته و برای نتایجی که استدلال کرده، از هر دو گروه فکت‌هایی ‌آورده است.

این کتاب 250 صفحه‌ای را مرتضی کتبی از متن فرانسوی به فارسی برگردانده است. کتاب تود اخیراً مجوز نشرش را دریافت کرده و تا یکماه دیگر توسط انتشارات ثالث منتشر می‌شود.

بعضی از دیدگاه‌های امانوئل تود مورد توجه ژاک شیراک رئیس جمهور پیشین فرانسه واقع شد و در سال 2002 نظریه وی درباره شکاف اجتماعی موجود در فرانسه توسط شیراک مورد استفاده قرار گرفت و به این ترتیب تود عملاً به یکی از مشاوران ریاست جمهوری فرانسه در خصوص معضلات اجتماعی تبدیل شد.

"مرثیه‌ای برای امپراتوری آمریکا" دیگر کتاب این نویسنده فرانسوی است که در ایران ترجمه و منتشر شده است. "پیش از فروپاشی" و "توهم نولیبرالی؛ سرنوشت مهاجران انقلاب اجتناب ناپذیر (همراه با یوسف کورباژ)" از دیگر کتاب‌های او هستند.

تود که مدرک فوق‌لیسانس خود را از انستیتوی دولتی مطالعات سیاسی پاریس و دکترای تاریخش را از دانشگاه کمبریج اخذ کرده، اکنون 58 سال دارد و در پاریس زندگی ‌می‌کند.