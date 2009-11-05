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۱۴ آبان ۱۳۸۸، ۱۲:۵۵

گزارش مهر از سفر لاریجانی-19

کمیته مشترک 6 کشور برای حل مشکل غبار/ آموزش کارشناسان عراقی در ایران

کمیته مشترک 6 کشور برای حل مشکل غبار/ آموزش کارشناسان عراقی در ایران

یک نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه 6 منطقه عراق کانون اصلی ورود گرد و غبار به ایران هستند اعلام کرد کمیته ای متشکل از نمایندگان ایران، عراق، اردن، عربستان، سوریه و کویت حل موضوع گرد و غبار در منطقه را پیگیری می کنند.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به عراق، محمد کرمی راد عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی در حاشیه ملاقات های علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در بغداد در پاسخ به سئوال خبرنگار اعزامی مهر درباره رسیدگی به موضوع گرد و غبارهای ورودی از عراق به ایران گفت: وزارت خارجه متولی رسیدگی به این موضوع است.

وی با اشاره به برگزاری جلسات متعدد در کمیسیون امنیت ملی و کشاورزی مجلس در این باره خاطر نشان کرد: حدود 38 نقطه به عنوان کانون تولید گرد و غبار در عراق شناسایی شده که از این تعداد 6 نقطه کانون ورود گرد و غبار به ایران است.

کرمی راد با اشاره به پیگیری های لاریجانی در ملاقاتهای خود در عراق گفت: کمیته ای به لحاظ فنی و اجرایی حل مسائل گرد و غبار را پیگیری می کند و قرار است برخی از افراد در عراق برای کسب تجربیات ایران در مهار شن های روان به ایران سفر کنند.

به گفته نماینده کرمانشاه، کمیته ای متشکل از نمایندگان ایران، عراق، اردن، عربستان، سوریه و کویت حل موضوع گرد و غبار در منطقه را پیگیری می کنند.

کد مطلب 977482

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