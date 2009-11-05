عملیات اجرایی نخستین پایانه صادرات سنگ و مواد معدنی کشور آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مدیرعامل پایانه صادرات سنگ خراسان جنوبی پیش از ظهر پنج شنبه در این آیین به وجود بالغ بر 179 معدن در استان اشاره کرد و گفت: در معادن این استان حدود 28 گونه سنگ که اکثر آنها سنگ‌ های تزیینی هستند وجود دارد.

محمودرضا عابدینی میزان اشتغالزایی بخش معدن در استان را دو هزار و 500 نفر عنوان کرد و بیان داشت: معادن استان با ذخیره برآورد شده 409 میلیون تن انوع سنگهای معدنی شامل گرانیت، منیزیت، کرومیت، آزبست، بوکسیت، کائولین، بازالت، پرلیت، گل سفید و مرمریت و ... هستند.

مدیرعامل پایانه صادرات سنگ خراسان جنوبی اضافه کرد: این پایانه در زمینی با مساحت 35 هکتار بنا می ‌شود و 455 هکتار دیگر در کنار آن برای احداث منطقه ویژه در نظر گرفته شده که جمعا 507 هکتار زمین با کمک سازمان بازرگانی و استانداری و سازمان منابع طبیعی برای این منظور اختصاص داده شده است.

عادبدینی احداث این پایانه را گامی موثر در راستای توسعه اقتصادی استان دانست و افزود: در این پایانه چهار گروه انبار گمرک، منطقه ویژه، گمرک شرق و پایانه فعالیت خواهند کرد.

وی با بیان اینکه این پایانه خراسان جنوبی به عنوان نخستین پایانه در کشور راه‌اندازی می‌شود، اظهار داشت: به همین دلیل طرح تیپی و نمونه در کشور وجود نداشت و در طراحی آن با مشکلاتی مواجه شدیم.

مدیرعامل پایانه صادرات سنگ استان خراسان جنوبی در پایان عدم صدور مجوز، فاصله دو کیلومتری زمین مورد نظر از جاده و نداشتن آسفالت را از مشکلات پیش روی این طرح عنوان کرد و یادآور شد: امید است با همکاری بخش دولتی به زودی شاهد آسفالت و دو بانه شدن جاده مورد نظر باشیم.

رئیس سارمان بازرگانی خراسان جنوبی نیز در این آئین از آمادگی بخش دولتی برای کمک همه جانبه به بخش خصوصی برای راه‌اندازی هر چه سریع ‌تر این پایانه خبر داد و گفت افتتاح این پایانه به عنوان مرکزی برای صادرات انواع سنگ‌ها گام مؤثری در توسعه اقتصادی استان است.

نادر میر شکار نبود طرح نمونه در کشور را علت تاخیر در صدور دانست و تصریح کرد: به علت نبود طرح توجیهی در کشور برای ارائه به سازمان توسعه تجارت وزارت بازرگانی و ایجاد تغییر و تحولات در سازمان مذکور صدور مجوز این پایانه با تاخیر انجام شد.