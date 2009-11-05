اولویت پروژه حفاظت ازیوزپلنگ آسیایی نگهداری زیستگاهها است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جورابچیان در جمع خبرنگاران گفت: با تمدید 4 ساله پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی باید توجه ویژه ای به نقش مشارکت جوامع محلی و تشکلهای بومی در منطقه داشت تا با تقویت آنها حفاظت بهتری از زیستگاههای یوزپلنگ آسیایی به عمل آید.



مدیر پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی از افزایش نیروهای حفاظتی و وسایل نقلیه زیستگاههای یوز پلنگ خبرداد و افزود: با کمک سازمان حفاظت محیط زیست، اداره هماهنگی گارد و امور استانها و اعتبارات ادارات کل محیط زیست تا کنون به طور دقیق نیروهای حفاظتی این پروژه 2 برابر و وسایل نقلیه آن تا 100 در صد افزایش یافته است.



علیرضا جورابچیان با اشاره به استفاده دوربینهای ساخت کشور در برآورد جمعیت یوزپلنگ افزود: ردیاب ماهواره ای طراحی و ساخته شده است که در حال تست و آزمایش است اما با توجه وزن کمتر این ردیاب نسبت به نمونه های مشابه قطعاً ردیاب طراحی شده مورد توجه متخصصین قرار خواهد گرفت.

مدیر پروژه یوزپلنگ از برگزاری 9 کارگاه مشورتی درون زیستگاههای یوزپلنگ به منظور توانمند سازی محیطبانان شاغل در پروژه خبر داد و گفت: محیط بانان با نحوه برقرار ی ارتباط با اقشار مختلف جوامع محلی آموزشهای لازم را دیده اند.



جورابچیان ادامه داد: جهت افزایش انگیزه کاری محیط بانان در نظر است هر سه ماه یکبار از محیط بانان زیستگاههای دهگانه یوزپلنگ که اقدامات مثبتی در زمینه حفاظت از یوزپلنگ از یوزپلنگ آسیایی پس از بررسیهای کارگروه ویژه در سازمان تقدیر خواهد شد.



مدیر پروژه حفاظت از یوزپلنگ ارتقای سطح مناطق حفاظتی و افزایش پاسگاههای حفاظتی در زیستگاههای یوزپلنگ و احداث آن را از سایر اقدامات موثر این پروژه برشمرد و افزود: در فاز دوم پروژه با دریافت اعتبارات لازم در نظر داریم تعداد محیط بانان را از 40 نفر به 70 نفر افزایش دهیم با این حال مهمترین عامل تهدید جمعیت یوزپلنگ از بین رفتن زیستگاهها و توسعه فعالیتهای انسانی است.



معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست با اعلام مطلب فوق گفت: روشهای سنتی دامداری و نبود برنامه های اصولی در زمینه مدیریت دام در کشور زیستگاههای یوزپلنگ در معرض تهدید است.



علیرضا جورابچیان با اشاره به بررسیهای و پیگیریهای به عمل آمده در زیستگاههای یوزپلنگ در کل کشور اظهار کرد: هم اکنون جمعیت یوزپلنگ 100-70 قلاده است که با تصاویر و مدارک موجود قابل اثبات است.



همچنین مهدی کامیاب نماینده سازمان عمران ملل متحد با اشاره به تعهد سازمان ملل مبنی بر تامین اعتبار 500 هزار دلاری فاز دوم پروژه یوزپلنگ آسیایی گفت: با ظرفیت سازی به ظرفیتهای فنی در ارتباط با حفاظت علمی یوزپلنگ آسیایی نیاز به تجدید و تمدید پروژه نخواهد بود.



مهندس مهدی کامیاب از پیگیری پروژه بین المللی سیستم مناطق حفاظت شده به صورت پایلوت در منطقه خارتوران خبر داد و افزود: پرو ژه های بین المللی زیست بوم زاگرس، حفاظت از تالابها و پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی در حال حاضر با هدف حفظ تنوع زیستی اکوسیستم و گونه ها با توجه به منابع مالی محدود در اختیار سازمان ملل متحد در دست اقدام است.



از طرفی فرهادنیا، کارشناس دفتر پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی با اشاره به اینکه گونه های همانند سازی شده به دلیل عدم تطابق با شرایط طبیعی قابل معرفی به محیط زیست نیست، گفت: این گونه ها فقط برای آموزش در جوامع محلی قابل استفاده است و پژوهشکده رویان نتوانسته تا کنون نمونه هایی برای همانند سازی یوزپلنگ آسیایی پیدا کند.



نماینده سازمان عمران ملل متحد با اشاره به نقش رسانه ها در اجرای پروژه ها بین المللی گفت: سازمان عمران ملل متحد در زمینه برگزاری دوره های آموزشی با کمک سازمان حفاظت محیط زیست برای آموزش اصول، مفاهیم و مسائل محیط زیستی ویژه خبرنگاران آمادگی کامل را دارد.



این مقام نماینده سازمان ملل در ادامه گفت: به لحاظ ظرفیت تخصصی و فنی در زمینه محیط زیست در جامعه کشور به حد مطلوب نیست و اخبار محیط زیست بدون قصد به صورت غیر تخصصی و نامناسب منعکس می شود.