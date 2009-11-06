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۱۵ آبان ۱۳۸۸، ۹:۵۰

کلام روز

کلام روز

خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: معلم رکن اصلی تعلیم و تربیت آینده سازان است، وظیفه اصلی معلم هدایت و رهبری و نقش او در شکل گیری شخصیت کودکان و نوجوانان انکارناپذیر است .

آیه روز:

مَا کَانَ لِبَشَرٍ أَن یُؤْتِیَهُ اللّهُ الْکِتَابَ وَالْحُکْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ یَقُولَ لِلنَّاسِ کُونُواْ عِبَادًا لِّی مِن دُونِ اللّهِ وَلَـکِن کُونُواْ رَبَّانِیِّینَ بِمَا کُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْکِتَابَ وَبِمَا کُنتُمْ تَدْرُسُونَ .

هیچ بشرى را نسزد که خدا به او کتاب و حکم و پیامبرى بدهد سپس او به مردم بگوید به جاى خدا بندگان من باشید بلکه [باید بگوید] به سبب آنکه کتاب [آسمانى] تعلیم مى‏دادید و از آن رو که درس مى‏خواندید علماى دین باشید .

سوره آل عمران، آیه 79 

حدیث امروز:

پیامبر اکرم (ص):

اللّهُمَّ اغفِر لِلمُعَلِّمینَ و أطِل أعمارَهُم و بارِک لَهُم فی کسبِهِم.

خدایا! آموزگاران را بیامرز، عمرشان را دراز و کسبشان را با برکت کن .

تاریخ بغداد، ج 3، ص 64

کد مطلب 977494

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