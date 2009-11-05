مجوز شکار پرندگان افزایش نیافته است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر صدوق در جمع خبرنگاران با اشاره به صدور 47 مجوز شکار برای اتباع خارجی و 137 مجوز ایرانی در 12 آبان سال گذشته گفت: نسبت به زمان مشابه تا کنون 6 فقره مجوز شکار صادر شده است که آن هم برای اتباع خارجی بوده است و صدور مجوز شکار پرندگان با کسب مجوزهای لازم از سازمان دامپزشکی صادر شده است.



معاون محیط طبیعی خاطرنشان کرد: صدور پروانه شکار صرفاً بحث اقتصادی نیست بلکه در انتقال فرهنگ نیز موثر می باشد.

ما اعتقادی به فنس کشی و تکثیر گو نه ها در اسارت که در گذشته صورت گرفته نداریم.



وی گفت: ما اعتقادی به برنامه های تکثیر و احیای گونه های در معرض خطر که در سالهای گذشته در سازمان پیگیری شده نداریم. ما نمی توانیم زیستگاههای گونه های حیات وحش را تکه تکه کنیم چون زیستگاهها مطلوبیت خود را از دست خواهند داد.



وی وظیفه سازمان را حفاظت از گونه ها در زیستگاه خود دانست و گفت: وظیفه ما نگه داشتن در اسارت نیست و در نظر داریم با برنامه های که داریم ضریب حفاظتی را افزایش دهیم.



معاون طبیعی و تنوع زیستی سازمان گفت: جمعیت حیات وحش کشور به دلیل توسعه نامتوازن، عدم شناخت دولتمردان، مسئولین، مردم با وجود حفاظت در کشور از گذشته های دور، مدیریت حیات وحش در کشور روند خوبی نداشته است.

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