مدیریت راهبردی صنعتی

خبرگزاری مهر - گروه اقتصادی: راهبرد تولید به عنوان گرایشی تحصیلی و موضوعی کاربردی، ریشه‌ای 67 ساله دارد و از دانشگاه هاروارد طی دهه‌های 40 و 50 میلادی پا به عرصه وجود نهاد.

طی این چند دهه از شفافیت و سادگی راهبرد تولید، به واسطه ریشه و توسعه‌اش کاسته شده است. آنچه کار راهبرد تولید را مهم جلوه می‌دهد اهمیت همسوسازی گزینه‌های سازمانی با راهبردهای رقابتی است.

طی چند دهه اخیر نویسندگان موضوعات متفاوتی را چون رقابت به واسطه قابلیتهای تولید، همسوسازی راهبردهای تجاری و تولیدی و تولید در کلاس جهانی جلوه‌های پر اهمیت راهبرد تولید دانسته‌اند.

طرفداران "رویکرد قابلیتها" اعتقاد دارند چنانچه سازمانی قابلیتهای تولید خود را با عوامل کلیدی موفقیت سازمان همسو سازد، امکان حداکثری توان رقابتی سازمان را خواهد داشت.

این کتاب مرجعی کاربردی برای تدوین راهبرد صنعتی به شمار می‌رود. که مشتمل بر پیشگفتار و مقدمه بوده و در 19 فصل سامان یافته است.

فهرست برخی عناوین این کتاب عبارتند از: سامانه‌های تولید؛ اهرمهای تولید: طراحی و تغییر سامانه تولید؛ تحلیل رقابتی: انتخاب بهترین سامانه تولید؛ سطح قابلیت تولید و چارچوبی کامل برای تدوین راهبرد تولید.