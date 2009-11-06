نویسندگان آمریکایی و کانادایی برنده جایزه ادبی مدیسیس شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس پرس، لافرییر به خاطر نوشتن رمان "معمای بازگشت" که افسانه‌ای است درباره تمایل روحی یک نویسنده 56 برای بازگشت به هائیتی قدیم و شرکت در مراسم تشییع جنازه پدرش، شایسته دریافت این جایزه شناخته شد.

لافرییر زاده "پورت او پرینس" در هائیتی است اما هم اکنون در مونترال و میامی زندگی می‌کند. این نویسنده در 25 سال گذشته بیش از 20 رمان با درونمایه هویت و تبعید نوشته‌است.

هیئت داوران همچنین به اتفاق آراء اثر ایگرز با نام "چیست آنچه می‌ گذرد: خودزندگینامه والنتینو اچاک دنگ" که بر اساس زندگی یک پناهنده سودانی نوشته شده است برنده بهترین رمان خارجی شناخت.

این کتاب با داستان زندگی آرام "اچاک دنگ" در جنوب سودان پیش از جنگ داخلی سودان آغاز می‌شود و به دنبال آن نویسنده، کابوس 13 سال اقامت در ارودگاه‌های پناهندگان اتیوپی و کنیایی و نهایتاً اسکان او را در ایالات متحده شرح می‌دهد.

ایگرز نویسنده 39 ساله زاده بوستون تا کنون بیش از 10رمان، آثار غیر داستانی و کتابهای طنزآمیز نوشته‌است.

جایزه ادبی مدیسیس هر سال در ماه نوامبر به نویسندگانی که شهرتشان به میزان استعدادشان نیست اعطاء می‌شود.

این جایزه از سال 1958 از سوی "گالا باربیسان" و "جین پیر گیراودوکس" تاسیس شده‌ و از سال 1970 جایزه خارجی برای نویسندگان سراسر جهان نیز به آن اضافه شده‌است.

