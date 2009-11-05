به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله ناصر مکارم شیرازی قبل از ظهر پنجشنبه در دیدار با مسئولان مالیاتی کشور ضمن مهم شمردن دریافت مالیات عادلانه و اصل مشروعیت دریافت آن گفت: با توجه به اینکه اداره کشور احتیاج به بودجه دارد و این بودجه از مردم تهیه و برای مردم هم خرج میشود، بنابراین در شرایط فعلی، حکومت اسلامی میتواند آنچه که برای اداره مملکت لازم است و از منابع دیگر تأمین نمیشود را از طریق مالیات عادلانه تأمین کند. در واقع مسأله حفظ نظام بر مشروعیت عادلانه دریافت مالیات تثبیت میشود.
وی افزود: مسئولان مالیاتی کشور باید مردم را از نظر فرهنگی در مسائل مالیات عادلانه توجیه نمایند. مالیات نیاز به فرهنگ سازی و اطلاع رسانی دقیق و گسترده دارد تا مردم مالیات خود را بپردازند.
مرجع تقلید شیعیان در ادامه با اشاره به اینکه مردم در زندگی دو نوع هزینه کرد دارند، تصریح کرد: مردم دو رقم هزینه برای زندگی شان دارند یکی هزینه شخصی که در داخل منزلشان هزینه امورات زندگی آنهاست و دیگر هزینه نوعی اجتماعی است مانند امنیت، آموزش و پرورش، بهداشت،اطلاع رسانی و فرهنگ سازی وغیره.
آیت الله مکارم شیرازی عادلانه بودن دریافت مالیاتها از مردم را مهم برشمرد و افزود: دریافت مالیاتها باید عادلانه باشد، یعنی آنهایی که امکانات و درآمد بیشتری دارند و استفاده بیشتری از امکانات میکنند باید مالیات بیشتری بپردازند و کسانی که کمتر استفاده میکنند باید معاف و یا اینکه کمتر مالیات بپردازند.
وی در ادامه افزود: متأسفانه گاهی دیده میشود افراد ثروتمند از طرق غیرقانونی و از طریق پیچ و خمهای قانونی از مالیاتها فرار میکنند و مالیات بر دوش ضعفا میافتد.
آیت الله مکارم در پایان افزود: مسئولان باید نسبت به جریمههای مالیاتی مخصوصا نسبت به افرادی که به عللی توانایی پرداخت بدهی مالیاتی خود را ندارند، عادلانه برخورد نمایند.
قم - خبرگزاری مهر: آیت الله مکارم شیرازی خواستار فرهنگ سازی دریافت عادلانه مالیات توسط مسئولان شد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله ناصر مکارم شیرازی قبل از ظهر پنجشنبه در دیدار با مسئولان مالیاتی کشور ضمن مهم شمردن دریافت مالیات عادلانه و اصل مشروعیت دریافت آن گفت: با توجه به اینکه اداره کشور احتیاج به بودجه دارد و این بودجه از مردم تهیه و برای مردم هم خرج میشود، بنابراین در شرایط فعلی، حکومت اسلامی میتواند آنچه که برای اداره مملکت لازم است و از منابع دیگر تأمین نمیشود را از طریق مالیات عادلانه تأمین کند. در واقع مسأله حفظ نظام بر مشروعیت عادلانه دریافت مالیات تثبیت میشود.
نظر شما