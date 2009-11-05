به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله ناصر مکارم شیرازی قبل از ظهر پنج‌شنبه در دیدار با مسئولان مالیاتی کشور ضمن مهم شمردن دریافت مالیات عادلانه و اصل مشروعیت دریافت آن گفت: با توجه به اینکه اداره کشور احتیاج به بودجه دارد و این بودجه از مردم تهیه و برای مردم هم خرج می‌شود، بنابراین در شرایط فعلی، حکومت اسلامی می‌تواند آنچه که برای اداره مملکت لازم است و از منابع دیگر تأمین نمی‌شود را از طریق مالیات عادلانه تأمین کند. در واقع مسأله حفظ نظام بر مشروعیت عادلانه دریافت مالیات تثبیت می‌شود.



وی افزود: مسئولان مالیاتی کشور باید مردم را از نظر فرهنگی در مسائل مالیات عادلانه توجیه نمایند. مالیات نیاز به فرهنگ سازی و اطلاع رسانی دقیق و گسترده دارد تا مردم مالیات خود را بپردازند.



مرجع تقلید شیعیان در ادامه با اشاره به اینکه مردم در زندگی دو نوع هزینه کرد دارند، تصریح کرد: مردم دو رقم هزینه برای زندگی شان دارند یکی هزینه شخصی که در داخل منزلشان هزینه امورات زندگی آنهاست و دیگر هزینه نوعی اجتماعی است مانند امنیت، آموزش و پرورش، بهداشت،اطلاع رسانی و فرهنگ سازی وغیره.



آیت الله مکارم شیرازی عادلانه بودن دریافت مالیات‌ها از مردم را مهم برشمرد و افزود: دریافت مالیات‌ها باید عادلانه باشد، یعنی آنهایی که امکانات و درآمد بیشتری دارند و استفاده بیشتری از امکانات می‌کنند باید مالیات بیشتری بپردازند و کسانی که کمتر استفاده می‌کنند باید معاف و یا اینکه کمتر مالیات بپردازند.



وی در ادامه افزود: متأسفانه گاهی دیده می‌شود افراد ثروتمند از طرق غیرقانونی و از طریق پیچ و خم‌های قانونی از مالیات‌ها فرار می‌کنند و مالیات بر دوش ضعفا می‌افتد.



آیت الله مکارم در پایان افزود: مسئولان باید نسبت به جریمه‌های مالیاتی مخصوصا نسبت به افرادی که به عللی توانایی پرداخت بدهی مالیاتی خود را ندارند، عادلانه برخورد نمایند.