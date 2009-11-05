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۱۴ آبان ۱۳۸۸، ۱۴:۳۴

والیبال باشگاه‎های جهان/

پیکان ایران مغلوب نماینده لهستان شد

پیکان ایران مغلوب نماینده لهستان شد

تیم پیکان دومین دیدار خود در رقابت‎های قهرمانی والیبال باشگاه‎های جهان را با شکست مقابل قهرمان لهستان و نماینده اروپا پشت سرگذاشت.

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب روز دوم از پنجمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های جهان چهارشنبه شب تیم پیکان ایران به دیدار بلچاتو لهستان رفت و با نتیجه 3 برصفر تن به شکست داد. در این دیدار تیم لهستانی در سه ست پیاپی و با نتایج  (25 بر22)، (25 بر18) و (25 بر 17) به پیروزی رسید.

در دیگر دیدار گروه B مسابقات والیبال قهرمانی باشگاههای جهان تیم سیمد برزیل با نتیجه 3 بریک از سد العربی قطر گذشت و با 3 امتیاز به رده دوم این گروه صعود کرد.

نتایج روز دوم این مسابقات به این شرح است:
* الزمالک مصر 3 - پلاتانروس پورتوریکو 2 (گروه A)
* ترنتینو ایتالیا 3 - دیناموکازان روسیه 2 (گروه A)
* العربی قطر یک - سیمد برزیل 3 (گروه B)
* پیکان ایران صفر - بلچاتو لهستان 3 (گروه B)

در روز سوم مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های جهان چهار دیدار طبق برنامه زیر برگزار می شود:
پنجشنبه - 14/8/88
* دیناموکازان روسیه - الزمالک مصر (گروه A)
* پلاتانروس پورتوریکو - ترنتینو ایتالیا (گروه A)
* پیکان ایران - العربی قطر (گروه B)
* سیمد برزیل - بلچاتو لهستان (گروه B)

کد مطلب 977519

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