پیکان ایران مغلوب نماینده لهستان شد

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب روز دوم از پنجمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های جهان چهارشنبه شب تیم پیکان ایران به دیدار بلچاتو لهستان رفت و با نتیجه 3 برصفر تن به شکست داد. در این دیدار تیم لهستانی در سه ست پیاپی و با نتایج (25 بر22)، (25 بر18) و (25 بر 17) به پیروزی رسید.

در دیگر دیدار گروه B مسابقات والیبال قهرمانی باشگاههای جهان تیم سیمد برزیل با نتیجه 3 بریک از سد العربی قطر گذشت و با 3 امتیاز به رده دوم این گروه صعود کرد.

نتایج روز دوم این مسابقات به این شرح است:

* الزمالک مصر 3 - پلاتانروس پورتوریکو 2 (گروه A)

* ترنتینو ایتالیا 3 - دیناموکازان روسیه 2 (گروه A)

* العربی قطر یک - سیمد برزیل 3 (گروه B)

* پیکان ایران صفر - بلچاتو لهستان 3 (گروه B)

در روز سوم مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های جهان چهار دیدار طبق برنامه زیر برگزار می شود:

پنجشنبه - 14/8/88

* دیناموکازان روسیه - الزمالک مصر (گروه A)

* پلاتانروس پورتوریکو - ترنتینو ایتالیا (گروه A)

* پیکان ایران - العربی قطر (گروه B)

* سیمد برزیل - بلچاتو لهستان (گروه B)