ترویج اقامه نماز در اول وقت نیازمند فرهنگسازی است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت‌الله جعفر سبحانی قبل از ظهر پنج‌شنبه در اختتامیه اجلاس سراسری نماز که در مجتمع یاوران مهدی(عج) قم برگزار شد با اشاره به روایاتی بر ضرورت اقامه نماز در اول وقت تأکید کرد و گفت: ما باید از طریق طبیعی و انجام فرهنگ‌سازی، اقامه نماز در اول وقت را در جامعه به ویژه بازار، مدارس و... ترویج نماییم تا به محض این که اذان گفته شد بازار به حالت نیمه تعطیل در آید.



وی در عین حال خاطر نشان کرد: این کار باید از طریق منطق و بیان مناسب انجام شود و با فشار و قانون نمی‌توان به نتیجه مناسبی رسید.



آیت‌الله سبحانی گفت: در راستای ترویج اقامه نماز در اول وقت وعاظ، رسانه‌ها و روحانیون وظیفه سنگینی را بر عهده دارند و باید فرهنگ سازی لازم را در این خصوص انجام دهند.



استاد درس خارج حوزه علمیه قم در ادامه با بیان این که در مساجد جاذبه‌های لازم ایجاد شود خاطر نشان ساخت: باید در مدارس، اماکن عمومی، جاده‌ها و... مساجدی زیبا با امکانات کافی احداث شود تا جوانان و مردم به نماز اقبال بیشتری داشته باشند.



وی اظهار داشت: وجود امکاناتی از قبیل رایانه، کتابخانه و... در مساجد در جلب جوانان به مسجد نقش مؤثری خواهد داشت.



آیت‌الله سبحانی نقش امامان جماعت را نیز در گرایش جوانان به مسجد و نماز تأثیر‌گذار دانست و افزود: امام جماعت مساجد اگر وقت خود را صرف تشویق و ترغیب جوانان به مسجد و نماز نماید مشکل حضور کم نمازگزاران در مساجد حل خواهد شد.



رئیس مؤسسه امام صادق(ع) یادآور شد: هر مسجدی که امام جماعت آن سرش شلوغ باشد و حالت اداری به خود بگیرد در جلب نمازگزاران توفیق زیادی نخواهد داشت.



معنویت گمشده انسان‌هاست



آیت‌الله سبحانی در بخش دیگری از سخنانش از معنویت به عنوان گمشده انسان‌ها یاد کرد و گفت: انسان‌ها برای پیدا کردن گمشده خود گاه سراغ برخی از مکاتب می‌روند و گاه به او‌هام و خرافات پناه می‌آورند اما اگر به مکتب انبیاء و ائمه(ع) گرایش پیدا کنند گمشده خود را خواهند یافت.



وی اضافه کرد: به رغم پیشرفت کشور‌ها در زمینه اقتصاد، صنعت، فناوری و... بشر همچنان دل‌نگران و مضطرب است.



استاد درس خارج حوزه علمیه قم بیان داشت: آنچه انسان‌ را می‌تواند به معنویت نزدیک کند نماز است.



آیت‌الله سبحانی در پایان، برگزاری اجلاس نماز را کاری ارزشمند خواند و از دست‌اندرکاران برگزاری این اجلاس قدردانی کرد.