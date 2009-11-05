رسانه شناسی باید کارکرد اصلی کانونهای تبلیغاتی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کریمی پیش از ظهر پنج شنبه در همایش یکروزه مدیران کانونهای تبلیغاتی مازندران در ساری افزود: مدیران کانونهای تبلیغاتی باید با توجه به جایگاه کالا و مخاطب موجود رسانه اثرگذار خود را شناسایی کنند.

وی خاطر نشان کرد: متولی اصلی فرهنگ عمومی در کشور وزارت ارشاد بوده و دخالت سایر دستگاه ها نظیر شهرداریها در شهرها باید از بین برود.

مدیر کل دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اینکه کانونهای تبلیغاتی باید متناسب با نیاز مخاطب و مردم علم جامعه شناسی را بدانند، تصریح کرد: مجهز شدن به علم روز کارکرد اساسی مدیران کانونهای تبلیغاتی در جامعه باید باشد.

کریمی با بیان اینکه کانونهای تبلیغاتی باید خود را با روان جامعه آشنا سازند، یادآور شد: مبلغ باید ذهن مخاطب را بر اساس نیاز هدفمند مشغول کند و مسلط به علم روان شناسی باشد.

وی با اعلام اینکه مسئول کانون تبلیغاتی باید علم رنگها را بداند و روان شناسی رنگها را تشخیص دهد، افزود: شناخت رنگها و موسیقی شناسی در موفقیت مدیر کانون تبلیغاتی در رسالتش مفید خواهد بود.

این مسئول وزارت ارشاد تلفیق روان شناسی، مردم شناسی، جامعه شناسی را از موجبات ملزوم مدیران کانونهای تبلیغاتی ذکر کرد و افزود: بازار رسی هنر دیگری بوده که نزد کانونهای تبلیغاتی موثر است.

قاسم عزیززاده گرجی، معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران نیز در سخنانی با اشاره به وجود 182 کانون تبلیغاتی در استان اظهار داشت: ساری با 49 و سوادکوه و جویبار هر کدام با یک کانون تبلیغاتی به ترتیب بیشترین و کمترین تعداد کانونهای تبلیغاتی استان را به خود اختصاص می دهند.

وی با اشاره به اینکه در هفت ماهه نخست امسال 63 متقاضی تاسیس کانونهای تبلیغاتی به ارشاد استان مراجعه کردند، افزود: مجوز تاسیس 12 کانون تبلیغاتی در مازندران صادر شده است.

گرجی با انتقاد از دخالت برخی شهرداری های استان در امورات تبلیغات محیطی استان افزود: تنها مرجع تبلیغات محیطی در مازندران اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان است.

وی با اشاره به تشکیل کمیته سازمانهای تبلیغات در ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستانها گفت: 11 فقره مجوز کانونهای تبلیغاتی استان لغو شده است.