10 مرکز علمی کاربردی در ایلام فعالیت دارند

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، بهروز ناصری ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از این تعداد چهار مرکز در شهر ایلام و در شهرستانهای دهلران، شیروان و چرداول، ایوان و مهران نیز هر کدام یک مرکز علمی کاربردی فعالیت دارند.

وی بیان داشت: در حال حاضر 55 رشته پودمانی و 25 رشته ترمی کارشناسی در مراکز علمی کابردی استان ایلام در راستای اشتغالزایی وفع بیکاری در استان تدریس می شود.

ناصری با بیان اینکه تعداد دانشجویان دانشگاه علمی کابردی استان ایلام به شش هزار نفر افزایش می یابد، خاطرنشان کرد: سه رشته جدید تخصصی کنترل کیفیت سیمان، گاز رسانی، گرافیک در این دانشگاه تدریس می شود که همگی متناسب با پتانسیلهای استان ایلام برای اشتغال است.

این مسئول عنوان کرد: مهمترین اهداف این دانشگاه در استان ایلام اشتغال است و با برنامه ریزهای انجام شده کلیه فارغ التحصیلان این دانشگاه شاغل می شوند.

ناصری یادآور شد: خروجی این دانشگاه بر خلاف دانشگاه های دیگر منجر به اشتغال می شود.