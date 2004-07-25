دارابي از تشكيل ستاد انتخابات در جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي خبر داد

علي دارابي در گفتگو با خبرنگار سياسي مهر، گفت: كاري كه اين ستاد انجام خواهد داد اين است كه در گام اول برنامه ريزي هاي لازم را انجام داده و پارامترها و امتيازاتي را براي كانديداهاي مورد نظر مشخص كرده و مصاديق را بر اساس آن تعيين خواهد كرد تا اين افراد با برنامه اي مدون در معرض قضاوت افكار عمومي قرار داده شود.



وي در خصوص تشكيل ستادي مشابه درشوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب اسلامي خاطرنشان كرد: خروجي هاي احزاب اصولگرا بايد به شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب معرفي شوند، بنابراين ما معتقديم بايد احزاب و تشكل ها پيشنهادات و گزينه هاي مورد نظر خود را مطرح كنند و شوراي هماهنگي محلي براي نزديك كردن نظرها به هم باشد اما تاكنون در شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب ستادي براي انتخابات رياست جمهوري تشكيل نشده است.



دارابي تصريح كرد: احزاب نمي توانند دست روي دست بگذارند و احزاب اصولگرا نيز بر اين اساس برنامه ريزي خود را دنبال مي كنند و پيشنهادات خود را ارايه خواهند كرد.



وي در خصوص مطرح شدن ميرحسين موسوي از سوي گروه هاي دوم خرداد به عنوان نامزد رياست جمهوري، اظهار داشت: تا آقاي ميرحسين موسوي رسما پذيرفتن داوطلبي رياست جمهوري را اعلام نكنند اظهارنظر در اين خصوص ضرورتي ندارد. بايد منتظر بود تا وي رسما اعلام موضع كنند، اگر حضور داشته باشند ما از اينكه نيروهاي مختلف در درون خانواده انقلاب حضور پيدا مي كنند، خوشحال هستيم.



قائم مقام جمعيت ايثارگران اضافه كرد: در صورت پذيرش اين دعوت از سوي آقاي موسوي بايد منتظر برنامه ها و مواضع جديد او باشيم. زيرا او در طول 8 سال نخست وزيري خود نماد تفكر دولت سالار و دولت مدار در اداره جامعه بوده است. امروز جامعه ما به تفكر مردم سالار نياز دارد. اين سوال مطرح است كه آقاي موسوي با همان مواضع قبلي مي آيند يا برنامه هاي جديد دارد؟



وي تاكيد كرد: انتظار ما از احزاب سياسي اين است كه با افكارعمومي بازي نكنند و صادقانه اگر واقعا كانديدايي را مدنظر دارند اعلام كنند. اين مساله قابل رايزني است، احزاب اصولگرا نيز در حال رايزني هستند، برخي تمايل به آمدن ندارند با آنها در حال گفتگو هستيم كه حضور داشته باشند، برخي نيز به طور جدي مي خواهند حضور داشته باشند كه از نظر ما راي ندارند و به آنها توصيه مي كنيم حضور نداشته باشند، بهرحال ضرورتي نمي بينيم اين مسايل را در افكارعمومي اعلام كنيم.



دارابي ادامه داد: گفتگوهايي كه مجمع روحانيون مبارز با آقاي موسوي داشته و يا دارند با توجه به اينكه تمايل وي براي حضور مشخص نيست، تداعي كننده همان روشي است كه در دوم خرداد 76 اجرا شد، بعد از بازي دادن افكارعمومي كانديداي در سايه مطرح شد. اميدوارم در اين انتخابات شاهد اين مساله نباشيم كه آقاي موسوي را مطرح كرده باشند كه فضاي جامعه را مشغول كنند.



وي تاكيد كرد: نبايد از آقاي ميرحسين موسوي استفاده ابزاري شود تا بر اختلافاتي كه در درون جبهه دوم خرداد است پوشش بگذارند و از وي براي وحدت گروه هاي دوم خرداد استفاده كنند.



دارابي در زمينه برنامه هاي آينده جمعيت ايثارگران براي حضور درعرصه سياسي كشور، گفت: جمعيت ايثارگران چند راهبرد را مد نظر دارد. نخست اينكه اين جمعيت به سهم خود تلاش خواهد كرد كه بتواند اين مساله را كه حزب به عنوان يك سازمان و نهاد حرفه اي در جامعه ضرورت دارد و بايد براساس قواعد رقابت سياسي قانونمند باشد، نهادينه كند.



قائم مقام جمعيت ايثارگران افزود: ما تلاش خواهيم كرد فضاي جامعه را به سمتي ببريم كه فرهنگ تحزب نهادينه شود. جامعه ما هنوز درباره خوب و بد بودن احزاب سياسي مشكل دارد و برخي هنوز احزاب را مضر مي دانند.



وي تاكيد كرد: بايد به سمتي برويم كه احزاب به جاي نفي رقيب به اثبات خود پرداخته و توانايي ها و دارايي هاي خود را به مردم عرضه كنند. متاسفانه در عرصه رقابت هاي سياسي در جامعه مشاهده مي كنيم كه تخريب هاي گسترده اي در حال شكل گيري است.



دارابي اظهار داشت: تلاش جمعيت ايثارگران اين بوده كه فرهنگ پرسشگري را در جهت تامين نظارت عمومي و گسترش فرهنگ امر به معروف و نهي از منكر را در جامعه هم گسترش داده و هم نهادينه كنيم زيرا يكي از خاصيت هاي احزاب پرسشگري آنها است اگر اين پرسشگري مسئولانه باشد نتيجه آن باعث كاهش نواقص و تخلفات مي شود.



وي گفت: جمعيت ايثارگران تلاش دارد مشاركت مردم درصحنه هاي مختلف به ويژه درعرصه انتخابات را افزايش دهد. ما قصد داريم امر مشاركت و توسعه سياسي در كشور را ارتقا ببخشيم.



قائم مقام جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي ادامه داد: اين جمعيت قصد دارد مركزي براي جذب نيروهاي جوان باشد تا بتواند محلي براي تربيت كادر و نيرو براي اداره انقلاب و نظام باشد البته طبيعي است تا نقطه مطلوب و مورد نظر فاصله داريم.



دارابي خاطرنشان كرد: عضوگيري هاي جمعيت ايثارگران با سازمان نظام يافته آغاز شده و دفاتر استان ها تشكيل شده و فعاليت مي كنند و قرار شده در شهرستان هاي مهم دفاتر جمعيت تشكيل شود تا بتوانيم ارتباط خود را با مخاطبان نزديك كنيم.