ایجاد نگاه پیشگیرانه در دستگاه قضایی ضروری است/استقرار دادیارهای مدافع کیفر خواست در محاکم

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، غلامعلی صدقی ظهر پنج شنبه در جمع معاونتهای اداری، مالی داد گستری استانهای کرمانشاه، ایلام، همدان و کردستان که به میزبانی کرمانشاه برگزار شد،اظهار داشت: باید نگاه خارج از قضا به پرونده ها داشته باشیم و منشأهای جرم زا را شناسایی و در راستای حذف و اصلاح آنها گام برداریم چرا که دید قضانگری صرف موجب آسیب پذیری اصل قضا هم می شود، لذا پیشگیری باید به عنوان اصلی مسلم و اساسی برای همه ما نهادینه شود.

وی افزود: این نگاه باید در همه بدنه قوه قضائیه دنبال شود تا اثرات پیشگیری روز به روز متوجه جامعه و خود دستگاه قضائی شود.

صدقی برای نمونه از طرح کاداستر در ثبت اسناد و املاک کشور نام برد و گفت: این طرح مانع از تشکیل پرونده های بسیاری در سیستم قضائی خواهد شد.

مدیر کل تشکیلات و برنامه ریزی قوه قضائیه در ادامه از تقویت اجرای احکام کیفری در محاکم و از استقرار قریب الوقوع دادیارهای مدافع کیفر خواست در محاکم خبر داد.

3 هزارنفر در دستگاه قضایی کشور جذب می شوند

در ادامه نوروز کهزادی معاونت محترم اداری مالی قوه قضائیه نیز به تأمین 10 درصد نیروی پستهای بلاتصدی در این قوه اشاره کرد و افزود: به دنبال جذب سه هزار نفر به همین منظور هستیم.

وی با اشاره به انتصابهای جدید در این قوه گفت: خوشبختانه مدیرانی آگاهی با مراتب علمی و اجرائی چشمگیر در این قوه منصوب شده اند که همسویی آنها نوید بخش چشم اندازی روشن برای قوه قضائیه خواهد بود.

کهزادی در ادامه سر کشی به استانها به خاطرمشاهده ملموس و از نزدیک مشکلات و نقاط قوت وضعف کار را مثبت ارزیابی کرد و بر تداوم این سرکشی هاتأکید کرد.

وی افزود: این موضوع مورد تایید و تاکید ریاست قوه قضائیه نیز هست و خود ایشان نیز مایل به سرکشی از استانها و بازدید از دادگستریها هستند.

جلسه معاونتهای اداری، مالی دادگستری استانهای کرمانشاه، ایلام، همدان و کردستان با حضور مدیر کل تشکیلات و برنامه ریزی قوه قضائیه و معاونت محترم اداری مالی قوه قضائیه امروز در محل دادگستری استان کرمانشاه برگزار شد.