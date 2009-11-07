سایت ویژه گردشگری کرج راه اندازی می شود

علی آقازاده در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: با توجه به پتانسیلهای ویژه گردشگری کرج راه اندازی سایت گردشگری در این کلانشهر ضروری است و عملیات اجرایی این سایت از ابتدای سال آینده آغاز می شود.

وی اعتبار در نظر گرفته شده برای احداث این سایت را 40 میلیارد ریال عنوان کرد.

شهردار کرج در ادامه روند اجرای پروژه های عمرانی شهرداری کرج را مثبت ارزیابی کرد و گفت: با تلاش همکاران ما در شهرداری هفته آینده از چند پروژه مهم عمرانی و خدماتی در مناطق مختلف شهر کرج بهره برداری می کند.

وی افزود: برای اجرای این طرحها 330 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

شهردار کرج همچنین از اتمام عملیات ساخت پل سوم خرداد مهرشهر کرج خبر داد و افزود: برای ساخت این پل که عملیات اجرایی آن دو سال و نیم طول کشید مبلغ 65 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

وی خاطرنشان کرد: این پل یکی از مهمترین پروژه های در دست اجرای شهرداری در سال جاری بوده است.

این مسئول همچنین اجرای پروژه های مختلف فضای سبز و پارکهای خانواده و بوستان در مناطق مختلف شهرداری و همچنین احداث چهار ایستگاه آتش نشانی و تکمیل و راه اندازی خط تولید کود نرم در سازمان یازیافت را از دیگر طرحهای در دست اجرای شهرداری کرج بیان و اظهار امیدواری کرد که از همه این طرحها تا پایان امسال بهره بردای شود.

آقازاده مرمت معابر و خیابانهای شهر را از اولویتهای کاری شهرداری عنوان کرد و افزود: در شش ماهه نخست امسال بیش از 600 هزار متر مربع آسفالت ریزی، 300 هزار متر مربع لکه گیری، بیش از 27 میلیون متر جدول گذاری و همچنین 11 میلیون و 200 هزار متر پیاده رو سازی انجام شده است.