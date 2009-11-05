کشف 20 هزار کیلوگرم سم تقلبی در مازندران

مهدی عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری افزود: در پی دریافت گزارش مردمی و متعاقب آن گزارش تکمیلی پاسگاه انتظامی و اداره بازرگانی شهرستان بابل مبنی بر تولید سم تقلبی ساقه خوار برنج از نوع دیازینون به مقدار 20 هزار کیلوگرم در یکی از روستاهای حومه بابل پرونده ای تشکیل شد.

وی خاطر نشان کرد: مامورین با اعزام به محل مورد نظر و با مشاهده چهار دستگاه اتومبیل و مقدار هزار پاکت 10 کیلویی و بیش از 10 تن سم تقلبی فله در محل مکشوفه گزارش مربوطه را تنظیم و به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

این مقام قضایی افزود: این فرد متقلب در یک کارخانه متروکه بلااستفاده در حومه روستا با مخلوط کردن سم دیازینون و ماسه ای به نام سلیس به تولید سم ساقه خوار برنج مبادرت کرد.

عباسی تصریح کرد: با ارجاع پرونده به شعبه سوم تعزیرات حکومتی بابل و رسیدگی و اقرار متهم به تخلف انتسابی به جزای نقدی 160 میلیون ریال و معدوم ساختن کالای مکشوفه محکوم کرد.