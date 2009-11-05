به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام محسن قرائتی ظهر پنج شنبه در مراسم اختتامیه هیجدهمین اجلاس سراسری نماز که در مجتمع فرهنگی یاوران حضرت مهدی(عج) برگزار شد طی سخنانی از زکات به عنوان یک واجب فراموش شده یاد کرد و گفت: از 500 میلیارد تومان زکات گندم در سال جاری تنها 22 میلیارد تومان آن جمعآوری شده است که این موضوع به هیچ وجه شایسته نیست.
وی با بیان این که زکات باید صد در صد پاک باشد خاطرنشان کرد: باید مراقب بود در جمعآوری زکات دروغ و برخی از مسائل کنار گذاشته شود.
قرآن نباید در جامعه مهجور باشد
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به مهجوریت قرآن در جامعه تأکید کرد: قرآن باید از مهجوریت بیرون بیاید.
قرائتی در ادامه خواستار توجه بیشتر حوزههای علمیه و روحانیون به مسأله تفسیر قرآن شد و افزود: خوشبختانه بحث تفسیر آغاز شده است اما هنوز گسترش لازم را پیدا نکرده است که در این خصوص روحانیون باید اهتمام ویژهای داشته باشند.
حجت الاسلام قرائتی با اشاره به جامعیت دین مبین اسلام خاطرنشان کرد: اسلام دینی جامع و بسیار خوب است و اگر خرافات و ضعف مسلمانی خودمان را جدا کنیم اسلام راه خود را پیدا میکند.
نماز جمعه جای تشنج و موجاندازی نیست
رئیس ستاد اقامه نماز کشور در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه نماز جمعه جای ذکر الله است یادآور شد: نماز جمعه نباید جای موجاندازی و تشنج باشد و اگر در نماز جمعه تشنج پیش آید از ریل و مدار قرآن خارج شده است.
وی تصریح کرد: در خصوص جرم باید افشاگری کرد اما جای آن نماز جمعه نیست، نماز جمعه جای ذکر خداست.
قرائتی همچنین با بیان این که ما نباید دین فروشی بکنیم، اظهار داشت: ما نباید هرآنچه را شنیدهایم باور کرده و آن را در جاهای مختلف نقل کنیم.
رئیس ستاد اقامه نماز کشور در بخش دیگری از سخنانش حوزههای علمیه را نهادی مستقل دانست و تأکید کرد: کمکهای دولت به حوزه، مساعدتهایی است همچون کمک به مدارس مخروبه، بیمه طلاب و... اما باید توجه داشت که حوزه روی پای خودش ایستاده است.
حجت الاسلام قرائتی در پایان با مفید ارزیابی کردن برگزاری هیجدهمین اجلاس سراسری نماز در قم از حضور مراجع عظام، روحانیون و مسئولان کشوری و استانی در این اجلاس قدردانی کرد.
قرائتی:
زکات باید احیا شود/ تنها 22 میلیارد از 500 میلیارد تومان زکات گندم جمعآوری شد
قم - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد احیای زکات کشور گفت از 500 میلیارد تومان زکات گندم در سال جاری تنها 22 میلیارد تومان زکات جمعآوری شده است.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام محسن قرائتی ظهر پنج شنبه در مراسم اختتامیه هیجدهمین اجلاس سراسری نماز که در مجتمع فرهنگی یاوران حضرت مهدی(عج) برگزار شد طی سخنانی از زکات به عنوان یک واجب فراموش شده یاد کرد و گفت: از 500 میلیارد تومان زکات گندم در سال جاری تنها 22 میلیارد تومان آن جمعآوری شده است که این موضوع به هیچ وجه شایسته نیست.
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