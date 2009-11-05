سه طرح روستایی در بهشهر بهره برداری شد

به گزارش خبرگار مهر در بهشهر، بهره برداری از سالن ورزشی روستای شهاب الدین با اعتباری بالغ بر 250 میلیون تومان در کمتر از چهارماه و در زمینی به مساحت دو هزار متر مربع یکی از این طرحهاست که مردم و جوانان این روستا از نعمت سالن ورزشی چند منظوره برخوردار شدند.

رئیس دفتر مناطق محروم ریاست جمهوری، همچنین در بهره برداری از پروژه و طرح بهسازی و آسفالت و طرح هادی این روستا با اعتباری بالغ بر 170 میلیون تومان شرکت نمود و آن را به بهره برداری رساند.

بشارتی در ادامه با حضور در افتتاح طرح آبرسانی این روستا با اعتباری بالغ بر 120 میلیون تومان با تاکید بر اینکه عمده‌ترین مشکلات مناطق محروم مربوط به راه، آب، برق و فضای آموزشی است، خاطرنشان کرد: دولت قصد دارد تا مشکلات مناطق محروم به صورت زیربنایی حل شود.

وی بیان داشت: مشخص شدن نتیجه کارهای زیربنایی و تاثیرگذار در زندگی مردم نیازمند گذشت زمان و بهره برداری از طرح‌هاست بوده و نباید انتظار داشت که پس از چند روز از سفر رئیس جمهور و هیئت دولت وضعیت بهبود یابد.

رئیس دفتر مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری بیکاری را مهمترین مشکل فعلی روستاییان دانست و تصریح کرد: تامین آب آشامیدنی و آب کشاورزی و آسفالت از دیگر تقاضای روستاها و مناطق محروم است.