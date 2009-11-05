  1. استانها
  2. زنجان
۱۴ آبان ۱۳۸۸، ۱۸:۲۱

برخی از کشاورزان زنجانی خسارت ندیده ادعای دریافت غرامت دارند

برخی از کشاورزان زنجانی خسارت ندیده ادعای دریافت غرامت دارند

زنجان - خبرگزاری مهر: فرماندار زنجان مشکلات موجود در بیمه محصولات کشاورزی روستاییان را ناشی از ارائه اطلاعات نادرست در هنگام بیمه گذاری عنوان کرد و گفت: برخی از کشاورزان علیرغم وارد نشدن خسارت، ادعای دریافت غرامت از صنعت بیمه را دارند.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، آراض ضیایی ظهر پنج شنبه جلسه رسیدگی به وضعیت بیمه محصولات کشاورزی شهرستان زنجان از عدم اطلاع رسانی و عدم انجام کار فرهنگی در خصوص صنعت بیمه و پایین بودن میزان غرامت پرداختی به کشاورزان انتقاد کرد و افزود: کشاورزان باید با آغوش باز از بیمه گذاری محصولات کشاورزی خود استقبال نمایند.

وی ارزیابی به موقع، پرداخت سریع غرامت وارده به کشاورزان و ایجاد انگیزه در آنها را از جمله موارد مهم جهت استقبال خوب کشاورزان ذکر نمود و اظهار امیدواری کرد که تمامی محصولات کشاورزی جزء تعهدات بیمه قرار گیرد.

ضیایی بیمه سال گذشته را در شهرستان زنجان در محصول گندم 36 هزار و 731هکتار، جو 699 هکتار و کلزا را 148 هکتار عنوان کرد و افزود: از پانزدهم شهریور ماه تاکنون برای گندم 12 هزار هکتار و برای جو 220 هکتار و برای کلزا 170 هکتار بیمه گذاری انجام گرفته است و انتظار می رود تا پایان آبان ماه امسال (آخرین مهلت برای بیمه گذاری)70 درصد محصولات زیر کشت شهرستان تحت پوشش بیمه محصولات کشاورزی قرار بگیرد.

فرماندار زنجان غرامت پرداختی به کشاورزان شهرستان زنجان را از اول سال 88 تاکنون حدود 12 میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: این مبلغ برای محصولات گندم، دامهای صنعتی، سنتی و بهداشتی پرداخت شده است.

کد مطلب 977573

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها