برخی از کشاورزان زنجانی خسارت ندیده ادعای دریافت غرامت دارند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، آراض ضیایی ظهر پنج شنبه جلسه رسیدگی به وضعیت بیمه محصولات کشاورزی شهرستان زنجان از عدم اطلاع رسانی و عدم انجام کار فرهنگی در خصوص صنعت بیمه و پایین بودن میزان غرامت پرداختی به کشاورزان انتقاد کرد و افزود: کشاورزان باید با آغوش باز از بیمه گذاری محصولات کشاورزی خود استقبال نمایند.

وی ارزیابی به موقع، پرداخت سریع غرامت وارده به کشاورزان و ایجاد انگیزه در آنها را از جمله موارد مهم جهت استقبال خوب کشاورزان ذکر نمود و اظهار امیدواری کرد که تمامی محصولات کشاورزی جزء تعهدات بیمه قرار گیرد.

ضیایی بیمه سال گذشته را در شهرستان زنجان در محصول گندم 36 هزار و 731هکتار، جو 699 هکتار و کلزا را 148 هکتار عنوان کرد و افزود: از پانزدهم شهریور ماه تاکنون برای گندم 12 هزار هکتار و برای جو 220 هکتار و برای کلزا 170 هکتار بیمه گذاری انجام گرفته است و انتظار می رود تا پایان آبان ماه امسال (آخرین مهلت برای بیمه گذاری)70 درصد محصولات زیر کشت شهرستان تحت پوشش بیمه محصولات کشاورزی قرار بگیرد.

فرماندار زنجان غرامت پرداختی به کشاورزان شهرستان زنجان را از اول سال 88 تاکنون حدود 12 میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: این مبلغ برای محصولات گندم، دامهای صنعتی، سنتی و بهداشتی پرداخت شده است.

