ایجاد شبکه الکترونیکی برای تسهیل ارتباطات مهدهای کودک در مشهد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سعید باطنی مدیر اجرایی طرح مهدهای الکترونیکی ظهر پنجشنبه در همایش افتتاحیه طرح مهدهای الکترونیکی در مشهد افزود: این طرح در ابتدا به صورت آزمایشی در استان اصفهان برگزار شد که پس از موفقیت دوره آزمایشی و رفع اشکالات اولیه با وسعت بیشتری در استانهای یزد، فارس، خوزستان و کرمان اجرایی شد.

مدیر اجرایی طرح مهدهای الکترونیکی گفت: شبکه الکترونیکی مهدهای کودک مشهد با هدف تسهیل ارتباطات بین بهزیستی، مهدها، خانواده ها و دیگر نهادهای دولتی تشکیل شد.

وی با ابراز امیدواری از اینکه طرح مهدهای الکترونیکی در خراسان رضوی با موفقیت اجرایی شود ادامه داد: سازمان برنامه و بودجه و بهزیستی از این طرح پشتیبانی می کنند.

باطنی افزود: از جمله مشکلات این طرح اجرای ناقص آن با حمایت بهزیستی بود که این امر باعث کاهش اعتماد مدیران شده است.

مدیر اجرایی طرح مهدهای الکترونیکی اظهار داشت: امکانات ارائه شده به مهدهای این طرح شامل اختصاص سایت مستقل دارای شناسه کاربری شخصی، فضای نا محدود و نبود حق شارژ سالیانه است

وی در پایان با اشاره به نرخهای این طرح تاکید کرد: مبلغ این طرح برای مهدهای شهری 250 هزار تومان با شرایط ویژه اقساطی و در مناطق محروم شهری با تخفیف و در مهدهای روستایی با نرخ 100 هزار تومان و شرایط اقساط است.