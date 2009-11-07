تصویربرداری تله فیلم "مرگ قهرمان رالی" در کرج پایان یافت

تهیه کننده تله فیلم "مرگ قهرمان رالی" در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: تله فیلم مرگ قهرمان رالی با کارگردانی آزاد ناظریان و به سفارش پلیس راهور، ماجرای راننده جوانی است که در یک مسابقه رالی تصادف می کند و در پس این تصادف اتفاقاتی روی می دهد.

محمد ناظریان افزود: تمامی مراحل تولید این فیلم در شهر کرج فیلم برداری شده است.

در تله فیلم مرگ قهرمان که برای پخش از شبکه دوم سیما تهیه شده است بازیگرانی همچون فخرالدین صدیق شریف، بهمن راد، اسماعیل خلج، سپهر نوروزی، مرتضی صدر نژاد، مسعود صادقی، اشکان کاویانی، فرحناز منافی ظاهر و لیلا کریمی نقش آفرینی می کنند.

مدیر تصویر برداری این تله فیلم به عهده میثم مغانی و صدا بردار آن حسن شبانکار است.